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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16.09.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Öyle görünce ortalık bir anda karıştı

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İstanbul Beyoğlu’ndaki bir markete giren hırsızlar, yazar kasadaki paraları çalarken önce güvenlik kamerasına, ardından da iş yeri sahibine yakalandı. Market sahibi, yakaladığı hırsızı döverek paraları geri aldı. Hırsız ve ona gözcülük yapan arkadaşı kavganın ardından kaçtı.

Olay, 12 Eylül Perşembe günü akşam saat 23.30 sıralarında Beyoğlu’ndaki bir markette yaşandı. İddiaya göre, markete müşteri gibi giren kimliği belirsiz iki kişiden biri açık unutulan yazar kasanın yanına yaklaşırken, diğer şüpheli ise gözcülük yaparak çevreyi kontrol etti.

Boynu dövmeli hırsız kasadan bir miktar para çalarken kendisinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiğini fark etmedi.

Hırsız paraları cebine koyduğu sırada bayan müşterisine dolaptaki ürünü gösteren market sahibi Cevat Yeşilyurt durumu fark etti. Yeşilyurt, müşteriyi bırakarak kasanın başına koşup zanlıdan paraları geri bırakmasını istedi.

Kaçmaya çalışan hırsız market sahibi tarafından yakalandı. Hırsız ile iş yeri sahibi arasında yumruk yumruğa kavga yaşandı. Market sahibi attığı yumrukların ardından hırsızı yere devirerek kaçmaması için tutup, çevreden yardım istedi.

HIRSIZIN ARKADAŞI MÜŞTERİ KILIĞINDA GELİP KAVGAYI AYIRDI

Market sahibiyle hırsız arasında yaşanan kavga sırasında gözcülük yaptığı iddia edilen ikinci şüpheli tarafları ayırmaya çalıştı. Bunu fırsat bilen zanlı kaçarak izini kaybettirdi. Yaşanan boğuşmanın ardından içerideki bayan müşteri ise korkarak kaçtı.

Kaçan hırsızın ardından yere dökülen paraları toplayarak tekrar kasaya koyan market sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

“PARALARI SAKLAYAMADAN MÜDAHALE ETTİM”

Market sahibi Cevat Yeşilyurt, “Bir bayan müşteriyle ilgilenirken bir kişinin kasanın önüne geldiğini gördüm, ama içeriye geleceğini tahmin etmemiştim. Ondan sonra bir baktım içeriye yeltendi, ben hemen fark ettim, hemen müdahale ettim ama arkasında bir kişi daha vardı.

Onu tam anlayamadım. Sonradan görüntülerden anladım, polisi çağırdım, o sırada kaçtılar. Öteki sivil beni ayırdı, beni tutarak ötekini kaçırmış oldu. Onun da onunla beraber olduğunu anlamıştım ama fark edemedim.

Ben bu kişilerin teşhir olmasını istiyorum. Paraları saklayamadan ben müdahale ettim, paraları aldık” diye konuştu.

Market sahibinin hırsızı yakaladığı ve yaşanan yumruklu kavga anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

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