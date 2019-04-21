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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BURSA (İHA)
21.04.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Şoke eden video! Öyle bir yalan söyledi ki 1 kişi öldü, 6 kişi de zehirlendi...

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Bursa'nın İznik ilçesinde 6 kişinin zehirlenmesine, 1 kişinin de ölümüne sebep olan Elbeyli köyü Kızıltepe mağarasındaki define kazısında şok video görüntüsü ortaya çıktı.

Cep telefonu ile kaydedilen videoda konuşan kimliği bilinmeyen kişinin anlattıkları dudak uçuklattı. Definecilerin bu görüntüleri izledikten sonra mağarada kaçak kazı yaptıkları öğrenildi. Kimin çektiği bilinmeyen görüntülerde mağaranın girişinde konuşan esrarengiz kişi, mağaranın içine girdiğini ve içeride neler olduğunu anlatıyor. Şahıs şunları söylüyor:

"Her 50-100 metrede 12 adet lahit var. 11 adedi kurşun ile kaplı. Diğeri ise düz, renkten renge giriyor. Benim diyen adam bakamıyor ona. Buraları geçtikten sonra sağ tarafta 10 metre yükseklikte 20-30 metre uzunlukta bir yığılma var. Kalıp kalıp ve üzerleri zift. Orayı da geçtim, önüme iki adet fayton çıktı. At yok, sadece fayton. Orayı da geçtim, önüme bir köprü geldi. Köprünün altına indim, baktım fener sönmeye başladı. Dışarı çıktım. Beni oraya sokan adam 'Sen orada daha yüzde 5'ini görmemişsin' dedi. Yine o adamın demesine göre burada iki tünel var. Biri İznik Ayasofya Camii'ne çıkıyormuş. Diğer tünel de Gölcük sahiline çıkıyormuş. Oradan girmiş lahitler. Bunları diyen kişi de Ermeni, ismi de Mahsur."

Kimliği meçhul esrarengiz kişinin anlattıklarının hayal mahsulü olduğu o gece mahsur kalan definecileri kurtaran ekipler tarafından gözler önüne serilmişti.

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