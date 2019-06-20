Oyların sayımında katakulli oldu
Cumhur İttifakı İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, Beyaz TV ve 24 TV ortak canlı yayınına katıldı.
Soruları yanıtlayan Yıldırım şunları söyledi: “31 Mart kazananı olmayan bir seçim, tamamlanmamıştır. Sandık seçimin namusudur, seçim verilen oylarla değil sayılan oylarla kazanılıyor, oyların sayımında katakulli oldu. Biz bu seçimin tekrarından yana olmadık, seçimin tekrarını istemedik, sonuç ne olursa olsun tümü yeniden sayılsın dedik. CHP yeniden sayma işinin önünü tıkadı, bizim için tek yol kaldı, seçimin yenilenmesi. Mağdur 8.5 milyon İstanbullu, mağdur eden seçim kurullarıdır.”
Bahçelievler’de de Hakkarililer Gecesi’ne katılan Yıldırım şöyle konuştu: “En doğal hakkımız olan itiraz sürecini kullandık. Gördük ki yolsuzluğun, hırsızlığın boyutu gördüğümüzden fazla. Bunu gördüğü için CHP, bizim oyların yeniden sayılma talebimize karşı çıktı. Gece yarısı operasyonuyla oyların sayılma talebimizi İl Seçim Kurulu reddetti. Bizim için seçimin tekrarlanmasından başka bir seçeneğimiz kalmadı. Şimdi Hakkarili kardeşlerime soruyorum, 31 Mart’ta yarım kalan hesabı pazar günü sandıkta soracak mıyız? Hak yerini bulacak mı”
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