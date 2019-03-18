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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
18.03.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Öykü'ye donör olduktan 39 gün sonra lösemi olduğunu öğrenmişti! Dün hayatını kaybeden Nazlı toprağa verildi

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İzmir'de lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için düzenlenen kampanya kapsamında gönüllü kök hücre bağışçısı olan ve bir süre sonra kendisine de aynı hastalık tanısı konulan, dün tedavi görgüdü hastanede yaşamını yitiren 21 yaşındaki Nazlı Çiçek Gezginer, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Acılı baba Ziya Gezginer, 'Vasiyeti yoktu, zaten kendisi donör olmak için gitmişti. Umut olun insanlara. Hayat bir gün, yaşadığınız tek gün. Bizim için hayat 17 Mart tarihinde bitti. Çiçeğim için bitti' dedi.

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  • Nazlı Çiçek Gezginer toprağa verildi
  • Nazlı Çiçek Gezginer toprağa verildi
  • Nazlı Çiçek Gezginer toprağa verildi
  • Nazlı Çiçek Gezginer toprağa verildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Gezginer'in cenazesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak Alsancak Hocazade Camisi'ne getirildi.

Törende, Nazlı'nın babası Ziya, annesi Pınar Sedef ile ablası Müjdem, duvak örtülmüş ve üzerine çok sevdiği papatya ile kedisiyle çekilmiş fotoğrafının konulduğu tabutun başında gözyaşı döktü.

Baba Ziya Gezginer büyük kızına sarılarak teselli etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından Nazlı Çiçek'in cenazesi Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nazlı Çiçek'i son yolculuğuna yakınlarının yanı sıra çok sayıda kişi uğurladı.

Ziya Gezginer, vatandaşlara çağrıda bulunarak Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bağışta bulunmalarını istedi.

''BİZİM İÇİN HAYAT 17 MART TARİHİNDE BİTTİ''

Gezginer, "Böyle bırakmayacağız. Ablası da donör annesi de donör uyarsa ben de vereceğim. Kimin uyarsa vermeyen, bu yoldan dönen namerttir. Vasiyeti yoktu, zaten kendisi donör olmak için gitmişti. Umut olun insanlara. Hayat bir gün, yaşadığınız tek gün. Bizim için hayat 17 Mart tarihinde bitti. Çiçeğim için bitti." şeklinde duygularını dile getirdi.

Nazlı Çiçek Gezginer'in halası Sevinç Gündüz ise aile olarak tarif edilemeyecek bir acı yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:
"Çok iyi kalpli bir insandı. Hayvanları çok severdi, cebinde hep mamayla gezerdi. Bundan 39 gün önce kendisi küçük çocuğa donör olmak için gitti. Kan verdi, bir şeyimiz yoktu. 'Hala hep bunu yeneceğiz' diyordu, hastaneye yattı. Bize moral veriyordu, "Siz dik duracaksınız, lösemi benden korksun, ben güçlüyüm" diyordu. Melekler gibi uyuyordu, öldüğünde bile gülümsüyordu. Lütfen herkes duyarlı olsun, ilik bekleyen çok hasta var. Hepsine yardım edin, sadece 3 tüp kan verip insanlara can olabilirsiniz. Başka hastaları yaşatın hiç yoksa."

Nazlı Çiçek Gezginer, 13 Şubat'ta Öykü Arin'e donör olmak için kan ve kök hücre bağışında bulunmasının ardından geçmeyen grip şikayetiyle Buca ilçesindeki Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine başvurdu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tetkiklerde 21 Şubat'ta lösemi teşhisi konulan Gezginer, ilk kemoterapisini 21. yaşını kutladığı 27 Şubat'ta almaya başladı.

Genç kız, genel sağlık durumu ve kan değerlerinin düşmesinin ardından dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Öyküye donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konmuştu
Öykü'ye donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konmuştu
Nazlı Çiçekten acı haber geldi
Nazlı Çiçek'ten acı haber geldi!
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