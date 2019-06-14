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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)
14.06.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Öykü'nün annesinden 'mutlu son' imza kampanyası

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Öykü'nün annesinden 'mutlu son' imza kampanyası

ANTALYA'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı'nın (4) annesinden aldığı yarı uyumlu nakil tutmayınca, geçen hafta babadan yarı uyumlu nakil yapıldı. Öykü Arin'e kök hücre kampanyaları devam ediyor. Anne Eylem Şen Yazıcı, 100 binin üzerindeki kök hücre bağışının incelenmesi için 'Bu Öykü'lerin mutlu bir sonu olmalı' imza kampanyasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçen yıl kasım ayında İzmir'de löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, 11 Nisan'da Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedaviye alındı. 18 Nisan'da minik Öykü'ye annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. 28 Mayıs'ta, naklin tutmadığı açıklandı. Bunun üzerine geçen hafta baba Çağdaş Yazıcı'dan kök hücre nakli yapıldı. Bir ay içinde Öykü Arin Yazıcı'ya yapılan yarı uyumlu naklin tutup tutmadığı anlaşılacak.

Öykünün annesinden mutlu son imza kampanyası


Yüzde 100 uyumlu nakil için 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyaları halen devam ediyor. 11 Nisan'dan bu yana hastanede steril odada Öykü Arin ile kalan Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabından kızının durumuyla ilgili bilgilendirmede bulunuyor. 100 binin üzerinde kök hücre bağışı numunelerin araştırılması çağrısında bulunan Yazıcı, 'Sağlık Bakanlığı: Bu Öykü'lerin mutlu bir sonu olmalı imza kampanyası: Öyküleri ve gülücükleri bitmesin. Kampanyaya imza ver' paylaşımını yaptı.

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