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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut KARAKOYUN/İZMİR (DHA)
13.06.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Öykü için bağış yaptı, başka bir çocuğa can oluyor

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Öykü için bağış yaptı, başka bir çocuğa can oluyor

İzmir'de nadir görülen bir lösemi türü ile mücadele eden Öykü Arin Yazıcı (4) için kök hücre bağışında bulunan Ayhan Koçak'ın iliği, bir başka lösemi hastası çocuk ile yüzde yüz eşleşti. Naklin 1 Temmuz'da yapılması planlanırken Ayhan Koçak, daha önce kök hücre bağışçısı olmadığını, Öykü Arin'in durumundan etkilendiği için bağış yaptığını belirterek, "Her zaman birilerine yararlı olmak istedim. Haberi alınca çok heyecanlandım. Bence herkesin bunu yaşaması lazım. Çünkü birisine umut olmak, gurur verici bir şey" dedi.

İzmir'de yaşayan Öykü Arin Yazıcı'ya bir yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) hastalığı tanısı konuldu. Löseminin nadir görülen türü ile mücadele eden ve Antalya'daki bir hastanede yüzde yüz uyumlu ilik nakli olmayı bekleyen Öykü Arin'in hikayesinden etkilenen muhasebeci Ayhan Koçak (40), geçen aralık ayında donör olmaya karar verdi. Kök hücre bağışçısı olan Ayhan Koçak'ın iliğinin, adı açıklanmayan bir lösemi hastası çocukla yüzde yüz uyumlu olduğu belirlendi.

Haberi aldığında çok heyecanlandığını ve mutlu olduğunu belirten Ayhan Koçak, Öykü Arin'in lösemi hastası çocuklar için bir farkındalık yarattığını, kendisinin de Öykü için bağışçı olduğunu ancak iliğinin başka bir çocuk ile eşleştiğini belirtti. Koçak, "Geçen aralık ayında bağışta bulundum. Sonra bana haber geldi. Birisi ile yüzde yüz uyumlu olduğu söylendi. Bir çocuk olduğu belirtildi. Gerekli sağlık kontrolleri yapıldı. Sorun yok" dedi.

Öykü için bağış yaptı, başka bir çocuğa can oluyor
'HER ZAMAN BİRİLERİNE YARARLI OLMAK İSTEDİM'

İki çocuk babası olan Koçak, bir insana umut olmanın kendisini heyecanlandırdığını belirterek, "Haberi aldığım zaman ilk olarak eşim Pınar'la (39) paylaştım. O da beni kıskandığını söyledi. Gerçekten çok heyecanlandım. Her zaman bu dünyada birilerine yararlı olmak istedim. Şimdi bu gerçekleşti" diye konuştu.

Eşleşme sağlandıktan sonra yakınları, arkadaşları ve sağlık görevlilerinin sürekli kendisine vazgeçip vazgeçmeyeceğini sorduğunu da ifade eden Ayhan Koçak, kesin kararlı olduğunu, asla vazgeçmeyeceğini söyledi. Koçak, "İnsanların neden vazgeçtiklerini de anlamıyorum. Çok kolay bir süreç. Sadece kanımızın içindeki iliği alıyorlar, bu kadar basit. Bu nedenle kesinlikle vazgeçmeyeceğim. Aslında çok zor bir şey değil. Kan vererek bir insana umut olabiliyoruz. Bence herkesin bunu yaşaması lazım. Çünkü birisine umut olmak çok gurur verici bir şey. Çevrem de beni bu konuda destekledi" dedi.

Öykü için bağış yaptı, başka bir çocuğa can oluyor

'DAHA ÖNCE KÖK HÜCRE BAĞIŞÇISI OLMADIM'

Öykü Arin'in hastalığının ardından bu kararı aldığını da ifade eden Ayhan Koçak, şunları söyledi:
"Daha önce kanserli bir hastaya trombosit verdim. Aslında bu süreci Öykü Arin başlattı. Öykü Arin olmasaydı belki biz kök hücre bağışçısı olmayacaktık. Büyük bir farkındalık yarattı. Bunun için ailesine ve kendisine teşekkür ediyorum."

Nakil olduktan sonraki süreci merak ettiğini de vurgulayan Koçak, "En çok bağış yaptığım çocukla tanışma sürecini merak ediyorum. Neler yaşadığını, hikayesini merak ediyorum. Hayata bağlayacağım insanla tanışmak çok güzel olur. 2 yıl boyunca karşılıklı hiçbir bilgi verilmiyor. Sadece mektup yazmaya izin var. 2 yıldan sonra kesinlikle tanışmak isterim. Tabii ki onların kararı da önemli" diye konuştu.

Herkesin kan vermesi ve kök hücre bağışçısı olması için çağrıda da bulunan Koçak, 1 Temmuz 2019'da İzmir'deki özel bir hastanede nakil olacak.

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