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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
01.06.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

Öykü Arin'in yazdığı ilk kelime 'Özledim' oldu

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Öykü Arin'in yazdığı ilk kelime 'Özledim' oldu

Antalya'da 44 gün önce annesinden nakledilen yarı uyumlu iliğin tutmadığı 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı, her şeye rağmen annesinin desteğiyle öğrendiği harflerle yazdığı ilk kelime "Özledim" oldu.

Antalya'da geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'in annesi Eylem ve babası Çağdaş Yazıcı'nın Türkiye ve yurt dışında başlattığı "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyasına mutlu haber gelmedi.

Bunun üzerine küçük kıza hastalığının organlarına zarar vermemesi amacıyla 18 Nisan'da özel bir hastanede annesinden yarı uyumlu nakil yapıldı. Hastanede özel bir odada tutulan ve ilaç tedavisi gören Öykü Arin'e yapılan nakil başarısızlıkla sonuçlandı.

Annesi Eylem Şen Yazıcı ile 44 gündür hastane odasında sağlığına kavuşmayı bekleyen Öykü Arin, yaşadığı bütün olumsuzluklara rağmen gülümsemesini ve umudunu hiç kaybetmedi.

Bu kez babadan nakil olacak

Bu kez babasından 10 gün içerisinde nakil olması beklenen Öykü Arin Yazıcı'nın moralini hep yüksek tutmaya çalışan anne Eylem Şen Yazıcı, kızının yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Öykü Arin'in odasını neredeyse bir sınıfa çeviren Yazıcı, küçük kızına 4 yaşında olmasına rağmen harfleri yazmayı öğretti.

Minik kızın annesinden öğrendiği harflerle yazdığı ilk kelime ise "Özledim" oldu. Dayısı Erbil Şen'e ve Öykü Arin'e Umut Ol kampanyası gönüllülerine yazdığı kelimelere kartonlara yapıştırarak gönderen minik Öykü'nün hayata sımsıkı sarılması anne ve babasına da güç veriyor.

Öykü Arinin yazdığı ilk kelime Özledim oldu

Dayı Erbil Şen, Öykü'nün sağlığına kavuşmasını umutla beklediklerini söyledi. Bu süreçte hastane ve doktorların kendilerine büyük desteklerinin olduğunu anlatan Şen, Öykü'nün donör olan ya da donör olmasa bile sevgisini, umudunu kalpten paylaşan insanlar ile daha güçlü bir şekilde durduğunu dile getirdi.

Öykü güçlü durdukça kendilerinin de hiç yılmadıklarını anlatan Şen, "Öykü mutlu oldukça biz de mutlu olduk. Nakil tutmadı ama yine de umut doluyuz. Babasından denenecek. Öykü tekrar aynı süreci yaşamak zorunda kalacak. Yeniden kemoterapi alacak. Yoğun ve zor bir süreç. Bu süreci annesiyle dolu dolu geçirmeye çalışıyor. Annesiyle sürekli yazı yazıyor. 4 yaşında olmasına rağmen harfleri yazmayı öğrendi. 'Özledim' yazdığı kartı göndermiş. Yakınlara, dostlara hatta tanımadığımız bazı insanlara da kart atıyor. " dedi.

Öykü Arinin yazdığı ilk kelime Özledim oldu

"Asla vazgeçmeyin"

Dayı Şen, babasından 10 gün içerisinde naklin gerçekleşeceğini, 20 günde de bu naklin tutup tutmadığının ortaya çıkacağını kaydetti.

Öykü Arin'e Umut Ol kampanyası kapsamında 180 bine yakın donörün toplandığına işaret eden Şen, "Biz bu kampanyayı sadece Öykü için değil, Zeynep'ler, Mira'lar, Azra'lar için yaptık. Bu donörler onlar için de toplandı. 100 bine yakın donör işlenmeyi, sisteme girmeyi bekliyor. Devletimiz elinden geleni yapıyor. Bu donörlerin analizlerinin de hızla yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampanyanın sürdüğünü dile getiren Şen, "Donör olun, umut olun. Eşleşmeniz gerçekleştikten sonra da asla vazgeçmeyin." değerlendirmesinde bulundu.

Öykü Arine babadan yarı uyumlu nakil süreci başladı
Öykü Arin'e babadan yarı uyumlu nakil süreci başladı
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