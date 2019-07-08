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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aslı DURAN/ANTALYA (DHA)
08.07.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Öykü Arin'in 'Disneyland' hayali

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Öykü Arin'in 'Disneyland' hayali

Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı'ya (4) babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu kök hücre nakli tuttu. Eylem Şen Yazıcı, kızının en büyük hayalinin Disneyland'a gitmek olduğunu söyledi.

İzmir'de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu.

Hastanede 11 Nisan'da steril odada tedaviye alınan Öykü Arin'e, 18 Nisan'da anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Yapılan testler sonucu naklin tutmadığı açıklandı. Bunun üzerine fazla zaman kaybetmemek için 3 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. 13'üncü günde Öykü Arin'e babasından nakledilen yarı uyumlu iliğin yüzde 98.5 oranında tuttuğu açıklandı. Öykü Arin'in halen hastanede tedavisi sürüyor.

'ÖYKÜ ARİN 'DİSNEYLAND'A GİTMEK İSTİYORUM' DİYOR'

Öykü Arin'in çizgi film kahramanlarını çok sevdiğini söyleyen Eylem Şen Yazıcı, kızının en çok Disneyland'a gitmek istediğini anlattı. Yazıcı, “Evden hastaneye giderken tabelada Disneyland ile ilgili bir şey gördü. 'Burası neresi?' diye sordu. 'Disneyland' dedik. 'Ben de oraya gitmek istiyorum' dedi. Biz de 'Hastaneden çıkacaksın, güçleneceksin o zaman Disneyland'a gideceğiz' dedik. O gün bugündür 'Ne yapmak istiyorsun, hayalin ne?' diye sorduğumuzda 'Disneyland'da gitmek istiyorum' diyor. Bir de Legoland'e gitmek istiyor. Ama bir sene hiçbir yere gidemez. 1 sene sonra yavaş yavaş toplum içine girebilir ama yurt dışına gidebilir mi emin değilim. Hocalarımız nasıl uygun görürse öyle hareket edeceğiz" diye konuştu.

Eylem Şen Yazıcı sosyal medya hesabındaki bir paylaşımında Disneyland tişörtü giyen Öykü Arin'in bir videosunu yayımladı. Videodaki paylaşımda hastane odasındaki Öykü Arin'in annesiyle ve hemşirelerle Disneyland hakkında sohbet ederken görüntüsü bulunuyor.

'BAŞKA BİRİNİN İLİĞİNE HAYATTA KALMAK İÇİN MUHTAÇSINIZ'

Hastalık sürecinde çok sayıda insanla tanıştıklarını anlatan Eylem Şen Yazıcı, herkesin donör olması konusunda çağrıda bulundu.

Yazıcı, şöyle dedi:
"İzmir'de Haluk Levent konserinde Çiçek'in ailesiyle tanıştım. Çiçek bir donör bulmuştu ama donör son anda vazgeçtiği için ilik nakli olamadı. Hayatını sürdüremedi. Geçenlerde Twitter'da biri vardı. Ona da ilik tutmuş, donör olacak kişi korkmuş vazgeçmiş. Düşünün birine hayat verme şansınız var. Benden ilik alındı. İnanın hiç ağrım olmadı. Ağrı olsa da ne kadar olabilir? Bir insanın bir çocuğun, genç bir annenin, babanın hayatını kurtarmaktan daha kıymetli ne olabilir? Bundan daha güzel bir hediye var oluş sebebi ne olabilir? Korkulacak hiç bir şey yok. Elinizi kalbinizin üzerine koyun ve en sevdiğiniz insanın başına geldiğini düşünün. Bu çok büyük bir çaresizliktir. Başka birinin iliğine muhtaçsınız ve o kişi gayet keyfi bir şekilde iğneden korkuyor, ağrım olur diye korktuğu için donör olmuyor. Siz ona hayatta kalmak için muhtaçsınız. Donör olun, umut olun ve asla vazgeçmeyin."

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