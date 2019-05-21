Öykü Arin'in annesi: 'Umutlarınız, dualarınız bizimle olsun'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖykü Arin'in annesi: 'Umutlarınız, dualarınız bizimle olsun'
GeriGündem Öykü Arin'in annesi: 'Umutlarınız, dualarınız bizimle olsun'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Aslı DURAN/ANTALYA (DHA)
21.05.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Öykü Arin'in annesi: 'Umutlarınız, dualarınız bizimle olsun'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Öykü Arin'in annesi: 'Umutlarınız, dualarınız bizimle olsun'

Antalya'da löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile savaşan Öykü Arin'in (4) 32 gün önce annesinden nakledilen yarı uyumlu iliğin tutup tutmadığı henüz netleşmedi. Sosyal medya hesabından kızının durumuyla ilgili paylaşım yapan Eylem Şen Yazıcı (41), "Tedavi olumlu sonuçlanmazsa yeniden nakil olması gerekebilir. Umutlarınız, dualarınız bizimle olsun" dedi.

Geçen yıl İzmir'de lösemi teşhisi koyulan Öykü Arin'in tedavisi sürdürülüyor. Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı çifti, kızlarının sağlığına kavuşması için 'Öykü Arin'e Umut Ol, Donör Ol' kampanyası başlattı. Binlerce kişi, minik Öykü Arin için bağışta bulunsa da yüzde 100 uyumlu donör bulunamadı. Bu zorlu süreçte doktorlar, Öykü Arin'in organlarının zarar görmemesi için anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil kararı aldı. Bunun üzerine 11 Nisan'da nakil süreci başlatılırken, 18 Nisan'da ise Eylen Şen Yazıcı'dan 2 saat süren işlemle kök hücre alındı ve Öykü Arin için uygun hale getirilip nakledildi. Eylem Şen Yazıcı ve Öykü Arin, 11 Nisan'dan bu yana Medical Park Antalya Hastanesi'nde steril odada kalıyor.

Öykü Arinin annesi: Umutlarınız, dualarınız bizimle olsun

Öykü Arin'in son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eylem Şen Yazıcı, kızının durumunu öğrenmek için çok sayıda kişinin mesaj attığını, 32 gündür hastanede tedavi gördüklerini söyledi.

Minik Öykü'nün steril odadaki fotoğraflarını da paylaşan Eylem Şen Yazıcı, “Nakilden sonra 32 gün geçti ama henüz nakil başarılı oldu diyemiyoruz. Tedavi sürüyor, aldığı tedavi olumlu sonuçlanmazsa yeniden nakil olması gerekebilir. Hala hastanedeyiz. Umutlarınız, dualarınız bizimle olsun. Biz çok umutluyuz ve zamanımızı kitaplar, resimler, yazı-çizi işleri, müzik vb keyifli etkinliklerle geçiriyoruz. Mutlaka iyileşeceğiz" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Ataşehir'deki silahlı çatışmanın arkasından tanıdık kebapçılar çıktı: 'Seni bu gece aldıracağım...'

İstanbul'da korku dolu anlar! Şekeri yükselince...

İfadesine Hürriyet ulaştı! "Lavuğun biri tehdit etti"

Beşiktaş'ta akılalmaz olay! Komşusunun fotoğrafını montajlayıp dağıttı...