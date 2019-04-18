Öykü Arin'e nakil bu akşam

İzmir'de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı'nın kızı Öykü Arin'e geçen yıl kasım ayında löseminin nadir görülen türlerinden biri olan JMML tanısı konuldu. Tanı konulduktan sonra Yazıcı ailesi, Öykü Arin'e uygun ilik bulunması için hem yurt içinde hem yurt dışında 'Öykü Arin'e Umut Ol' adıyla kampanya başlattı. Birçok ünlü ismin de destek verdiği kampanya sayesinde binlerce kişi kök hücre bağışında bulundu. Ancak Öykü için uygun donör bulunamadı. Antalya'da tedavisi devam eden Öykü Arin için başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyasında mutlu haber gelmeyince daha fazla vakit kaybetmek istemeyen doktorlar, hastalığın küçük kızın organlarına zarar vermemesi amacıyla anneden yarı uyumlu nakle karar verdi.

NAKİL SÜRECİ 11 NİSAN'DA BAŞLADI

Tedavisi süren Öykü Arin'e annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapılmasına karar verildi. Nakil için 11 Nisan Perşembe günü süreç başlatıldı. Kan değerleri ölçülen ve genel sağlık taramasından geçen Eylem Şen Yazıcı, bir hafta gözetim altında tutularak değerleri takip edildi.

NAKİL BU GECE

Eylem Şen Yazıcı'dan bugün akşam 2 saat süren işlemle kök hücreler ameliyathane ortamında toplandı. Anneden alınan kök hücreler, Öykü Arin için uygun hale getirilip bu gece nakledilecek.

28 GÜN STERİL ODADA KALACAKLAR

Nakil tamamlandıktan sonra, anne ve kızı 28 gün steril bir odada kalacak ve naklin başarılı olup olmadığı gözlenecek. Yarı uyumlu nakil başarısız olduğu ya da JMML tekrar ettiği takdirde Öykü Arin'in yeniden nakil olması gerekecek. Bu nedenle Öykü için başlatılan 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası devam ediyor.

'DONÖRE KÖK HÜCRE ARTIRICI İŞLEM UYGULADIK'

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Pediatrik Kemik İliği Nakli Bölümü'nden Doç. Dr. Vedat Uygun, Öykü Arin Yazıcı'ya ilik nakli işleminin halen devam ettiğini söyledi. Eylem Şen Yazıcı'ndan kök hücre alım işleminin tamamlandığını belirten Doç. Dr. Uygun, "Donörümüz olan Eylem Şen Yazıcı ve hastamız Öykü Arin bir hafta boyunca nakil için hazırlandı. Anneden ameliyathane ortamında kök hücre toplandı. Bu işlem yaklaşık 2 saat sürdü. Bu kök hücrelerin sayısı hesaplandı. Şu anda toplanan hücreleri çocuğa uygun hale getirmek için hacmini azaltma işlemi yapılıyor. İstenilen hacme ulaşıldığında nakil işlemi başlayacak" dedi.

Anne Yazıcı'nın halen anestezinin etkisinde olduğunu ve odasında dinlendiğini anlatan Doç. Dr. Uygun, "Donör geçen çarşamba günü hastanemizde gözetim altında tutularak işlem için hazırlandı. Donöre kemoterapi değil, kök hücre sayısını artırıcı işlem uyguladık" diye konuştu.

Öykü Arin'e ise 6 gün boyunca hastalık yükünü azaltmak için kemoterapi uygulandığını belirten Doç. Dr. Vedat Uygun, "Hastamıza hazırlık rejimi denilen bir kemoterapi uygulandı. Amaç donörden alınan kök hücre reddini engellemek" dedi. Doç. Dr. Uygun, burada yapılan işlemlerin her hasta ve donörde farklılık gösterdiğini, herkes için aynı olmadığını söyledi.

'5 AYLIK KABUS BİTECEK'

Hastanede eşi ve kızını bir an olsun yalnız bırakmayan Çağdaş Yazıcı, süreçle ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bizim için 5 aylık kabus bitecek. Güzel bir bahar olacak. Benim de normalde yüzde 50 uyumlu. Ancak doktorlar ilik transferinin anneden yapılmasının daha az riskli olacağını söyledi. Hem yakın çevremiz hem de donör olan binlerce kişi bizim gibi kaygılı ve heyecanlı bekliyor. Ancak bizde heyecan daha ağır basıyor."

ANNEDEN BAĞIŞ ÇAĞRISI

Diğer yandan hastanede bir haftadır nakil için hazırlanan Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabında kan verirken paylaştığı videoda kök hücre bağışı çağrısında bulundu.