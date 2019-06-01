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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aslı DURAN/ANTALYA (DHA)
01.06.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Öykü Arin'e babadan yarı uyumlu nakil süreci başladı

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Öykü Arin'e babadan yarı uyumlu nakil süreci başladı

Lösemi hastası olan ve uzun süredir ilik aranan 4 yaşındaki Öykü Arin için bu kez babası Çağdaş Yazıcı’dan yarı uyumlu ilik nakli süreci başladı. Yaklaşık 1 ay önce annesinden gerçekleştirilen yarı uyumlu ilik nakli tutmaması nedeniyle Öykü Arin’e yarın babasından kök hücre nakli başlatılacak.

Geçen yıl İzmir'de lösemi teşhisi koyulan Öykü Arin'in tedavisi sürdürülüyor. Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı çifti, kızlarının sağlığına kavuşması için 'Öykü Arin'e Umut Ol, Donör Ol' kampanyası başlatıldı. Binlerce kişi, minik Öykü Arin için bağışta bulundu ancak yüzde 100 uyumlu donör bulunamadı. Bu zorlu süreçte doktorlar, Öykü Arin'in organlarının zarar görmemesi için anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil kararı aldı. Bunun üzerine 11 Nisan'da nakil süreci başlatılırken, 18 Nisan'da ise Eylem Şen Yazıcı'dan 2 saat süren işlemle kök hücre alındı ve Öykü Arin için uygun hale getirilip nakledildi. Eylem Şen Yazıcı ve Öykü Arin, 11 Nisan'dan bu yana steril odada tutulurken, doktorları 27 Mayıs'ta yaptıkları testlerde Öykü Arin'e nakledilen iliğin tutmadığını, yeniden nakil sürecinin bugün başladığını açıkladı.

'BENDEN HÜCRE TOPLAYACAKLAR'

Öykü Arin'in nakil süreci hakkında bilgi veren Çağdaş Yazıcı, "Bugün genel anesteziyle benden hücre toplayacaklar. Yarın da periferik yöntemle alacaklar. Aslında iki gün boyunca iki farklı yöntemle kök hücre toplayıp 2 Haziran Pazar günü Öykü'ye nakil yapılacak. Tekrar 10 gün boyunca nakil sürecinin sonuçlarını gözlemleyecekler" dedi.

ÖYKÜ ARİN'İN ANNESİNDEN YARI UYUMLU NAKLİ TUTMADI

Geçen hafta 'Öykü Arin'e Umut Ol' sosyal medya hesabından da süreçle ilgili açıklama yapılarak, şu ifadelere yer verilmişti:
"18 Nisan'da anne Eylem Şen'den kök hücre nakli yapıldığını ve tüm kalbimizle anneden yapılan yarı uyumlu naklin başarısı ile ilgili umutlu haberleri beklediğimizi sizlerle paylaşmıştık. Geldiğimiz süreç itibariyle toplanan kök hücre numunelerinin incelenen kısmı içerisinde canımız Öykü'müze uygun kök hücre çıkmadı ve anneden yarı uyumlu nakil de maalesef başarılı olamadı. Bu yüzden doktorlarımızın kararıyla Öykü Arin'e babası Çağdaş Yazıcı'dan çok kısa zamanda yarı uyumlu nakil şansını deneyeceğiz."

Öykü Arine babadan yarı uyumlu nakil süreci başladı

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