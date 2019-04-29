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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.04.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Öykü Arin için umut haftası

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Öykü Arin için umut haftası

Ender görülen lösemi türü JMML ile savaşan 4 yaşındaki minik Öykü’nün, annesinden gerçekleştirilen yarı uyumlu ilik naklinin üzerinden 11 gün geçti. Anne Eylem Şen Yazıcı, kızının artık saçlarının hızla dökülmeye başladığını söyledi.

Löseminin nadir bir türü JMML ile savaşan 4 yaşındaki Öykü Arin’in tedavisi sürüyor. İzmir’de yaşayan Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı çiftinin 4 yaşındaki kızı için başlatılan “Öykü Arin’e umut ol” kampanyası sonrası Türkiye ve yurt dışından birçok ülkede kan bağış kampanyaları başlatılmıştı. Binlerce kişi Öykü için bağışta bulundu ancak yüzde 100 uyumlu uygun donör bulunamadı.

Sürecin ardından doktorlar, Öykü Arin’in organlarının zarar görmemesi için annesinden yarı uyumlu nakil kararı aldı. Bunun üzerine 18 Nisan’da anneden nakil işlemi gerçekleştirildi. Uyum sürecinin belirlenmesi için hastanede kontrol altında tutulan anne ile kızı 28 gün boyunca steril odada tutulmaya başlandı.

“Saçları hızla dökülme başladı”

Naklin gerçekleşmesinin 11 gün sonrası ise anne Eylem Şen Yazıcı, kızının son durumu hakkında sosyal medya hesabından bilgilendirmelerde bulundu. Yazıcı, “Oldukça yoğun bir koşturmaca oluyor. Buradan hem kendi tarihimiz için günlük hem de durumu merak eden dostlar için bilgilendirme yapmış olayım. Şu ana kadar kusma, ciddi karın ağrıları, ishal ve 3 günlük ateş ile baş etti. Bunlar bu süreçte karşılaşacağını ön gördüğümüz tepkiler idi. Nakil sürecine dair şu ana kadar ciddi bir sorun olmadı. Zamanımız zorlandığı anların dışında oyunla, kitapla, gülerek, eğlenerek geçiyor. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren benden alınan kök hücrelerin O'nun iliğine yerleşmeye başladığına dair emareler bekliyor olacağız. Umutlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız bizimle olsun. Ve evet artık saçları hızla dökülmeye başladı” ifadelerini kullandı.

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