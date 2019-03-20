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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
20.03.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Öykü Arin için buruk ama umutlu doğum günü

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Öykü Arin için buruk ama umutlu doğum günü

Antalya'da sağlığına kavuşması için ilik nakli olması gereken lösemi hastası Öykü Arin'in doğum gününü kutlayan anne Eylem Yazıcı, "Kızımın 4. yaşı umut ve sağlıkla geçecek." dedi.

Antalya'da geçen kasımda Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin Yazıcı, 4. yaşına girdi. Sağlığına kavuşmasının tek çaresi ilik nakli olan Öykü Arin, doğum gününü annesi Eylem ve babası Çağdaş Yazıcı ile kutladı. Doğum günü pastasının mumuna üfleyen Öykü Arin için anne ve babası sağlıklı bir ömür dileğinde bulundu.

Eylem Yazıcı, Türkiye ve yurt dışında başlatılan "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyası kapsamında gelecek mutlu haberi umutla beklediklerini söyledi.

Öykü Arin için zamanın azaldığını dile getiren Yazıcı, uygun donör bulunamaması halinde nisanda kendisinden yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılacağını kaydetti.
Nisan başında nakil planlaması, ayın üçüncü haftasında ise naklin yapılacağını anlatan Yazıcı, "Yüzde 100 uyumlu donörde şansımız daha yüksek. O yüzden kampanyada ısrarcıyız. Lütfen kök hücre bağışı yapalım. Kampanyayla 150 bin donöre ulaştık. Burada önemli bir durum daha var. Bu numunelerin Sağlık Bakanlığında bir an önce incelenmesi gerekiyor. Ellerinden geleni yapıyorlar. Bu numunelerin sisteme hızlı işlenmesi sadece Öykü Arin için değil nakil bekleyen tüm çocuklar için önemli." dedi.

Öykü Arin için buruk ama umutlu doğum günü
"Uzun ömrü olsun istiyorum"

Kızını bundan 4 yıl önce kucağına aldığını belirten Yazıcı, şöyle konuştu:
"Kızımla birlikte bambaşka bir dünyanın kapısı açılmıştı. İlk doğduğunda sabaha kadar ona şarkılar, ninniler söylemiştim. Kızımla çok güzel zamanlar geçirdik. Onun çok daha fazlasını görmesini istiyorum. Uzun ömrü olsun istiyorum. Çok akıllı, çok güzel bir çocuk. Bütün bu süreçte bize çok yardımcı oldu. Yine öyle olacağını düşünüyorum. Çok mutlu olmasını isterim. Bütün çocukların sağlıklı, mutlulukla yaşamasını isterim. Donör bulunmadığı için buruğuz ama yine de umutluyuz. Öykü Arin'in 4. yaşı umutla ve sağlıkla geçecek. Öykü Arin sağlığına kavuşacak ve iğnelerden kurtulacak artık. Buna bütün kalbimle inanıyorum."

Kızı için çok kritik bir döneme girildiğini ve herkesten dua beklediğini dile getiren Yazıcı, "Bir an olsun kötü düşünmedim. Bütün kalbimle iyileşeceğine inanıyorum. En büyük mutluluğum ise bütün siyasetçilerin, toplumun her kesiminin Öykü Arin için birlik olması. Bir iyilik zinciri kuruldu. Türkiye'nin her ilinde, toplumun her kesiminde Öykü Arin için kampanyalar yapıldı. Birkaç gün önce Öykü için bağışta bulunan İzmir'deki bir arkadaşımızın kök hücresi bir çocukla eşleşti. Bu kampanya Öykü Arinlere umut olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Öykü Arin için buruk ama umutlu doğum günü

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