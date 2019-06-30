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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
30.06.2019 - 19:48, Son Güncelleme:

Öykü Arin, doktorlarına şarkı söyledi

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Öykü Arin, doktorlarına şarkı söyledi

Antalya'da annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için babasının iliği nakledilen 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı, tedavisini yakından takip eden doktorlar ve sağlık personeli için gitarla şarkı söyledi.

Geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e, önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan ilik nakli yapılmış ancak uyum sağlanamayınca babası Çağdaş Yazıcı'dan yaklaşık bir ay önce yarı uyumlu kök hücre nakledilmişti.

Naklin yapıldığı özel hastanede tedavisine devam edilen Öykü Arin, kendisiyle yakından ilgilenen doktorlar ve sağlık personeli için şarkı söyledi.
Annesinin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, gitarını alan Öykü, "Vedat doktor bana iyi bakar ama hiç jelibon vermez ki. Vedat doktor biraz gidince, Akif Hoca hemen izin verir. Hayriye gizli gizli jelibon verir" sözlerini mırıldanıyor.

Anne Eylem Şen Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Öykü Arin'in hastanedeki doktor ve hemşireleri çok sevdiğini söyledi.

ÇOK EMEK VERİYORLAR

Çok sevdiği doktorunun şeker yemesine izin vermediği için Öykü'nün şarkı söylediğini belirten anne Yazıcı, "Doktor ve hemşireleri onore etmek istedik. Bizim için çok emek veriyorlar. Çok zor koşullarda çalışmalarına rağmen bize sevgiyle yaklaşıyorlar." dedi.

Hastanede tedaviye devam edildiğini vurgulayan Yazıcı, çocuğunun sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edilmeyi beklediklerini kaydetti.

Öykü Arin'e, babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan naklin yanlış anlaşıldığını ifade eden anne Yazıcı, "Babası uyumluydu, neden daha önce nakil yapılmadı, diye soru geliyor. Öykü Arin'e onda on yabancı donör bulunamadığı için son çare olarak yarı uyumlu nakil uygulandı. Yapılan naklin başarısı yüzde 98 ama babanın iliği yüzde 50 uyumlu." diye konuştu.

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