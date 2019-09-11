"Oyalamaya müsaade etmeyiz"
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı hakkında düzenlediği basın toplantısında özetle şu ifadeleri kullandı:
“Diyarbakır’da çocukları dağa kaçırılan annelerin başlattığı direniş dalga dalga yayıldı, mahşeri vicdanın sembolü haline geldi. Annelerin öne çıkması önem arz ediyor. Özellikle dikkat çekmek istiyorum, hadiseye uluslararası basının ilgisiz kalması dikkat çekici.
SÜREÇ HIZLANDIRILMALI
Fırat’ın doğusunda yaşanan hadiseler öncelikli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. Güvenli bölge tesisi, yönetimi ve güvenliğin sağlanması ve sahadaki gelişmelerin bizim kaynaklarımız tarafından bağımsız şekilde teyit edilmesi için de ABD’li yetkililer ile bakanlığımız ve istihbaratımız yakın şekilde çalışıyor. Münbiç benzeri bir oyalamaya, dikkat dağıtımı, hedef saptırma türü yola saptırılmasına müsaade etmeyiz. Şüpheci yaklaşmamız gayet normal. Bu bir oyalama takvimine dönerse, terör örgütüne güvenli bölge oluşturma takvimine dönüşürse Türkiye fiilen güvenli bölge oluşturma kabiliyetine sahiptir.
(F-35 süreci) Türkiye’ye bir mektup, bildirim yok. Resmi F-35’ten çıkarıldığın dair bildirim yok. Trump’la yapılan görüşmede gündeme gelecek. Türkiye, F-35’in müşterisi değil ortağıdır. Biz hâlâ S-400 kaygısını giderici adımları atmaya hazırız. (Bülent Arınç’ın kayyım atamalarını eleştirmesi) İstişare Kurulu üyesi olması tarafıyla cevap verebilirim. Bu açıklamaları yaparken şahsi görüşleridir. Bunlar Cumhurbaşkanlığı’nı bağlayan açıklama değildir. Kayyım kararı somut delillere binaen alınmıştır. “
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