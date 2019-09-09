"Oyalamalarına asla izin veremeyiz"

MHP Lideri, dün ‘Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma Şenlikleri’nde özetle şunları kaydetti: “Türk milletinin bekası tarihin her döneminde titizlikle korunmuştur. Dün Bizans ve Haçlı operasyonları vardı, bugün emperyalizm ve desteklediği terör örgütleri vardır. Dün Anadolu’nun fethinden dolayı kuduranlar vardı, aynıları bir kez daha nöbet başındadır. Türk milleti varlığını ne pahasına olursa olsun savunacaktır. Bu Ertuğrul Gazi’nin ve devamı nesillerinin bizlere manevi vasiyetidir. Hiç kimsenin ağzına bakamayız. Türkiye’yi insani felaketlerin içine çekme tertiplerine, sınırlarımızdaki karanlık senaryolara müsaade edemeyiz. Teröristlere ve işbirlikçilerine bu vatanda hayat hakkı tanıyamayız.

Hainlerin sınır ötesindeki hesaplarına, Fırat’ın doğusundaki haşarata sessiz kalmak, küresel güçlerin oyalamalarına, aldatmalarına, zamana oynamalarına da asla izin veremeyiz. Pençe darbesiyle sendeleyen, Kıran Operasyonu’yla şaşkına dönen hainleri hem topraklarımızdan, hem de Misak-ı Milli alanından temizlemek, kendi işimizi de kendimiz yapmak zorundayız. Hiç kimseden korkumuz yoktur. Kahraman bir ceddin torunları olarak tam bağımsız yaşamak milli bir vecibedir.

İNANIYORUM Kİ ESKİ YERİNE KONULACAK

Asırlar evvel Fırat’ın sularına büyük ceddimiz Süleyman Şah’ı vermiştik, inanıyorum ki, aziz naaşı tekrar eski yerine konulacak, bizim olan toprakta ruhu şad olacaktır. Bizim Fırat’ın doğusuna vereceğimiz ise sadece Türk milletinin güçlü sesi, muktedir müdahalesi, hıyanetin tepesine indireceği demir yumruğudur. Şu gerçeği bilhassa vurgulamalıyım ki, biz bu vatanda misafir değiliz, sığınmacı değiliz, gelip geçici değiliz, yolcu değiliz. Ne çizilecek sınırımız vardır, ne verilecek toprağımız. Bu itibarla Ertuğrul Gazi sancağı asla inmeyecektir. Türk vatanında gözü olanlar, Türk milleti üzerinde hesap yapanlar unutmasınlar ki, Ertuğrul Gazi ahlakı heybetle ve heyecanla ayaktadır. Gerekirse hepimiz şehit oluruz, ama bu vatanı asla teslim etmeyiz.

DEDELERİNİN YANINA GÖMERİZ

948 yıldır üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan toprakları; muzaffer atalarımızın emaneti olup, varlığı her türlü mülahazanın üzerinde tutulması gereken bir hazinedir. Türkiye’nin çöküşü için faal halde bulunan şer ve şiddet cephesine karşı Söğüt oluruz, Çanakkale oluruz, Anafartalar oluruz, bir kez daha taarruz ederek dedelerinin yanına gömeriz.”

ŞENTOP: VAZİFELERE SAHİP ÇIKACAĞIZ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 738. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nde, şöyle konuştu: “Bize saldırmak için her seferinde bir bahaneye sarılanların kapalı kapılar arkasında planlar yaptıklarını, tuzaklar kurduklarını biliyoruz. Bizler de büyük meseleler karşısında bizi gaflete düşürmeye çalışanlara geçmişten aldığımız derslerle bakıyoruz. Türkiye, bugün artık sadece bir ülkenin ve bir coğrafyanın adı değildir. Türkiye bugün bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır. Türkiye düşmanları ne kadar saldırırsa saldırsın, asla geri adım atmayacağız, yılmayacağız, coğrafyanın ve tarihin bize yüklediği vazifelere sahip çıkacağız”

BAKAN DÖNMEZ: HAKLARIMIZI KULLANIRIZ

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz’deki çalışmalara ilişkin, “Uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kimseye çiğnetmeyeceğiz” dedi. Dönmez, Bilecik’teki 738. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nde, Doğu Akdeniz’de devam eden çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Milli Enerji ve Maden Politikamızın bir sonucu olarak Akdeniz’de Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz ile Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik arama gemilerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede hem Türkiye’nin hem de KKTC’nin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kimseye çiğnetmeyeceğiz. Bizim tarihi sorumluluğumuz var çünkü dünyadaki mazlumların gözü, kulağı Türkiye’den gelecek yardım elinde.”