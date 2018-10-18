Oya Akgönenç kimdir?
Oya Akgönenç, 17 Ekim Çarşamba günü vefat etmesinin ardından araştırılan isim oldu. Türkiye seçim tarihinde ilk kez birinci sıradan aday gösterilen bir kadın olan Oya Akgönenç, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nden Ankara Milletvekilliği yapmıştır. İşte, Oya Akgönenç kimdir sorusu hakkında bazı detaylar
Oya Akgönenç, 11 Ocak 1939 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1962) ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir.
The American University Washington DC. Uluslararası İlişkiler Bölümünde Master ve Doktora yapmıştır. The American University, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliği, Prodüktivite Merkezi Uzmanlığı, Dünya Bankası Kalkınma Uzmanlığı, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyeliği ile XXI. Dönem Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nden Ankara Milletvekilliği yapmıştır.
Aynı zamanda Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesidir.Evli ve 2 Çocuk annesidir. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesidir. 2009 yılında 'Türkiye'nin AB Stratejisi' adlı bir kitabı yayınlanmıştır. Millî Gazete'de yazıları yayımlanıyor. Ayrıca Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bölüm başkanlığı görevinde bulunmuştur.
Oya Akgönenç, Türkiye'nin ilk 1. sıradan milletvekili adayı gösterilen kadındır.
Oya Akgönenç, 17 Ekim Çarşamba günü hayata gözlerini yummuştur.
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