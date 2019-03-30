Oy verme saat kaçta başlayacak? Oy verme işlemi saat kaçta bitecek?
Türkiye, 31 Mart Pazar günü, mahalli idarecilerini seçmek için sandık başına gidecek. Yerel Seçimlere saatler kala en çok merak edilen konulardan biri de oy verme işleminin saat kaçta başlayacağı. Söz konusu durum hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bilgilendirme yapmıştı. Peki, Yerel Seçimlerde oy verme saat kaçta başlayacak? Oy verme işlemi saat kaçta bitecek?
5 yılda bir gerçekleştirilen yerel seçimler için milyonlarca seçmen yarın sandık başına gidecek. Yerel seçimlerde, belediye başkanları, encümenler ve muhtarlar belli olacak. Gözler şimdi, 31 Mart'ta oy verme işleminin başlayacağı ve son bulacağı saatlerde. İşte, YSK'nın konuya ilişkin açıkladığı saat bilgisi...
31 MART YEREL SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.
Yukarıda belirtilen iller dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.
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