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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.03.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Oy verme saat kaçta başlayacak? Oy verme işlemi saat kaçta bitecek?

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Oy verme saat kaçta başlayacak? Oy verme işlemi saat kaçta bitecek?

Türkiye, 31 Mart Pazar günü, mahalli idarecilerini seçmek için sandık başına gidecek. Yerel Seçimlere saatler kala en çok merak edilen konulardan biri de oy verme işleminin saat kaçta başlayacağı. Söz konusu durum hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bilgilendirme yapmıştı. Peki, Yerel Seçimlerde oy verme saat kaçta başlayacak? Oy verme işlemi saat kaçta bitecek?

5 yılda bir gerçekleştirilen yerel seçimler için milyonlarca seçmen yarın sandık başına gidecek. Yerel seçimlerde, belediye başkanları, encümenler ve muhtarlar belli olacak. Gözler şimdi, 31 Mart'ta oy verme işleminin başlayacağı ve son bulacağı saatlerde. İşte, YSK'nın konuya ilişkin açıkladığı saat bilgisi...

31 MART YEREL SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Yukarıda belirtilen iller dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

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