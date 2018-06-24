Oy verme işlemi saat kaçta bitecek? Sandıklar saat kaçta açılacak?

24 Haziran seçimleri heyecanla sürüyor. Vatandaşlar, bu seçimde 550 yerine 600 milletvekili için oy kullanacak. Seçime AK Parti, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katılacak. BBP'nin adayları AK Parti, DP'nin adayları ise İYİ Parti listelerinden seçime girecek. Henüz oy kullanma işlemini gerçekleştirmemiş olan seçmenler, “Oy kullanma saat kaça kadar devam edecek, sandıklar saat kaçta açılacak?’ gibi sorulara yanıt arıyor.

Seçimde oy verme saatlerine ilişkin YSK kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. 16 Nisan referandumuna göre saatler değişti. Tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

SANDIKLAR KAÇTA AÇILACAK?

Türkiye genelinde sandıklar saat 17.00’de kapanacak ve ardından YSK tarafından sayım işlemine geçilecek. Sandık başkanı ile yardımcılar ile görevliler tarafından sayılmaya başlanacak olan oyların sayımının 23:00'a kadar sürmesi bekleniyor. YSK’nın yasağı kaldırmasıyla birlikte sayım sonuçları kamuoyuyla da paylaşılacak.