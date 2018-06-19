Oy verme günü çay bahçeleri de kapalı

YSK, çay bahçelerinin oy verme günü kapalı olması gerektiğine karar verdi. YSK’nın internet sitesindeki kararına göre, Kula’da bir esnaf, işlettiği çay bahçesinde çay ve tost dışında bir şey satılmadığını, bu nedenle çay ocağının seçim günü açık olup olmayacağı konusunda Kula İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’ndan görüş istedi.



Talebi görüşen YSK, çay bahçelerinin oy verme günü kapalı olması gerektiğine karar verdi. YSK’ya Nazilli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nca ise oy verme günü okul kantinlerinin açık olup olmayacağı konusu soruldu. Bu talebi de görüşen YSK, ilgili kanunlar ve YSK kararlarının değerlendirilmesi sonucu, oy verme günü okullardaki kantinlerin açık olmasında bir engel bulunmadığına hükmetti.



Oy verme günü olan 24 Haziran Pazar günü saat 06.00’dan 24.00’e kadar alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde alkollü içki satılması ve verilmesi, tüketilmesi yasak olacak.



Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında, 5237 sayılı kanunun ilgili maddesi gereğince köy, kasaba ve şehirlerde silah taşınamayacak.



Eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda sadece yemek verilebilecek. Ancak saat 18.00’den sonra düğün yapılabilecek.

yayınlar 21.00’den sonra serbest



Saat 18.00’e kadar yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçlarına ilişkin haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.



Radyo ve her türlü yayın organları 18.00 - 21.00 saatlerinde yalnızca YSK’dan gelen haber ve tebliğleri yayımlayabilecek. Tüm yayınlar saat 21.00 itibariyle serbest olacak. Fakat YSK daha erken saatlerde de toplanarak yayınların daha erken saatlerde serbest bırakılmasına karar verebilecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda aynı yasaklar 8 Temmuz tarihinde de geçerli olacak.



İLK OYLAR GELDİ

ABD'de New York, Washington D.C., Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles konsolosluklarında kurulan seçim sandıklarında 9 Haziran-17 Haziran tarihleri arasında kullanılan oylar, 17 Haziran günü yerel saatlerle 21.00'de oy kullanımının sona ermesinin ardından diplomatik kuryeler ve sandık görevlileri eşliğinde Türkiye'ye gönderildi.







