Oy verin diye yapmıyoruz

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, dün Kombassan Holding mağdurlarını TBMM’de kabul etti. Kombassan mağdurları, görüşmede açtıkları davaları kazandıklarını ve davaların Yargıtay aşamasına geldiğini ancak kanunla haklarının alınmasının önünün kesildiğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “İnsanların manevi dünyalarını istismar etmek, istismarla para toplayıp, o parayla kendi dünyalıklarını yapmak kadar kötü bir şey yoktur. Bunu en iyi siz bilirsiniz. 7194 sayılı Kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruldu. Anayasa Mahkemesi kararını bekleyeceğiz. Karara göre yeni bir yol haritası belirlemek gerekir. Bunun takipçisi olacağız.”

İRANLI SADİ DER Kİ...

“İranlı Sadi der ki ‘Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez.’ Bütün inançların temeli adalettir. Biz Adalet Yürüyüşü’nü bunun için yaptık. Sizler için de yaptık. Biz ne yapmalıyız, neleri yapmamızı istiyorsanız onları yaparız. Sizden oy da istemiyoruz. Bunları sizden oy verin diye de yapmıyoruz. Kime oy verirseniz verin başımızın üzerinde yeriniz var. Ama bu bir insan hakkı, alın teri ihlalidir.”