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    Oy pusulasında sıralama belli oldu

    ANKARA
    20.05.2018 - 21:05 | Son Güncelleme:

    TÜRK halkının ilk kez seçim ittifaklarıyla tanıştığı 24 Haziran’daki milletvekili genel seçiminde kullanılacak oy pusulasında ‘Cumhur İttifakı’ birinci, ‘Millet İttifakı’ ise altıncı sırada yer alacak. Seçime AK Parti, BBP, BTP, CHP, DP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi olmak üzere 11 siyasi partinin katılacağı açıklanmıştı. Ancak, ‘Cumhur İttifakı’na destek veren BBP ile ‘Millet İttifakı’na destek veren DP, seçimlere tek başına katılmayacağı için pusulada yok.

    KURA NASIL ÇEKİLDİ

    Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) dün ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekimi yapıldı. Kura çekiminde bir fanusta ittifakların ve siyasi partilerin adları, diğer fanusta ise seçime katılacak ittifak ve siyasi parti sayısı kadar rakam yer aldı. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu, BBP’nin destek verdiği ‘Cumhur İttifakı’, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin (DP) kurduğu ‘Millet İttifakı’ ile kalan BTP, HDP, HÜDA PAR ve Vatan Partisi için kura çekimi yapıldı. Listenin ilk sırasında ‘Cumhur İttifakı’, son sırasında ise ‘Millet İttifakı’ yer alacak. Oy pusulasında HÜDA PAR 2’nci, Vatan Partisi 3’üncü, HDP 4’üncü, BTP 5’inci sırada bulunacak.

    Ardından ittifak yapan partilerin kendi aralarındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. ‘Cumhur İttifakı’ için yapılan kurada, AK Parti birinci, MHP ikinci sırada çıktı. ‘Millet İttifakı’ için yapılan kuraya göre ise CHP birinci, Saadet Partisi ikinci, İYİ Parti üçüncü sırada. 

    2 OY PUSULASI VERİLECEK

    24 Haziran’da seçmenlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasında isim ve fotoğraflarıyla cumhurbaşkanı adayları yer alacak. İkinci oy pusulası ise milletvekili seçimine yönelik olacak. Seçmenler iki pusulayı da aynı zarfa koyup sandığa atacak.

    Etiketler: gazetehaberleri , pusula , sıralama , gündem
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