Oy pusulasında sıralama belli oldu

KURA NASIL ÇEKİLDİ

Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) dün ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekimi yapıldı. Kura çekiminde bir fanusta ittifakların ve siyasi partilerin adları, diğer fanusta ise seçime katılacak ittifak ve siyasi parti sayısı kadar rakam yer aldı. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu, BBP’nin destek verdiği ‘Cumhur İttifakı’, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin (DP) kurduğu ‘Millet İttifakı’ ile kalan BTP, HDP, HÜDA PAR ve Vatan Partisi için kura çekimi yapıldı. Listenin ilk sırasında ‘Cumhur İttifakı’, son sırasında ise ‘Millet İttifakı’ yer alacak. Oy pusulasında HÜDA PAR 2’nci, Vatan Partisi 3’üncü, HDP 4’üncü, BTP 5’inci sırada bulunacak.

Ardından ittifak yapan partilerin kendi aralarındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. ‘Cumhur İttifakı’ için yapılan kurada, AK Parti birinci, MHP ikinci sırada çıktı. ‘Millet İttifakı’ için yapılan kuraya göre ise CHP birinci, Saadet Partisi ikinci, İYİ Parti üçüncü sırada.

2 OY PUSULASI VERİLECEK

24 Haziran’da seçmenlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasında isim ve fotoğraflarıyla cumhurbaşkanı adayları yer alacak. İkinci oy pusulası ise milletvekili seçimine yönelik olacak. Seçmenler iki pusulayı da aynı zarfa koyup sandığa atacak.