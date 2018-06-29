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    Oy pusulasına not yazan kadının ne istediği ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    29.06.2018 - 15:01 | Son Güncelleme:

    24 Haziran günü oy pusulasına "Cumhurbaşkanım size ulaşmak istiyorum" notunu yazan Meryem Bayrak'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yetkilileri telefonla ulaştı. Görevliler tarafından ev adresi alınan Bayrak, "Çok mutluyum. En büyük hayalime adım adım kavuşuyorum" diye konuştu.

    Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya'da seçimde oy pusulasının üzerine yazdığı "Cumhurbaşkanım size ulaşmak istiyorum" notu ile gündeme gelen Meryem Bayrak'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yetkilileri telefonla ulaştı. 

    "PARA DEĞİL KANUN MADDESİ İSTİYORUM"

    Cumhurbaşkanlığı halkla ilişkiler biriminden aranıp ev adresinin alındığını ve görüşmek isteme nedeninin sorulduğunu belirten Bayrak "Çok mutluyum. En büyük hayalime adım adım kavuşuyorum" dedi.

    Bayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan isteğini ise şu sözlerle anlatı:

    "Esnaf olan eşim 2012 yılında 37 yaşında kanserden vefat etti. Vefatının 5. ayından itibaren eşimin borçları ile ilgili icralar gelmeye başladı. Eşimin ticari borçlarını bilmediğim için reddi miras yapmadım. Sonrasında da reddi miras süresi geçtiği için tüm borç bana kaldı. Şu an tahminen faizi ile birlikte 1 milyon liraya yakın eşimden kalan borç var. Cumhurbaşkanımızdan reddi miras süresi ile ilgili bir kanun çıkarılmasını talep edeceğim. Amacım asla para istemek değil. Bu kanun maddesi yüzünden mağdur olmuş binlerce insan var."

    11 yaşındaki oğluna çalışıp bakacağını ve kimseden maddi beklentisi olmadığını ifade eden Bayrak "Sosyal medyada halimi bilmeden beni suçlayanları asla affetmeyeceğim. Onlarla hem yargı hem ilahi adalette hesaplaşacağız" diye konuştu.

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