‘Oy pusulası cennet beratı’ yorumuna açıklama
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, eski Meclis Başkanı İsmet Yılmaz’ın partisinin belediye başkan adayına oy isterken kullandığı, “Vereceğiniz destek, yarın ruz-i mahşerde berat belgelerinizden biri olacak” sözleriyle başlayan tartışmaya yanıt verdi.
Kimin cennete ya da cehenneme gideceğini Allah’ın bileceğini belirten Muş, “Dinin siyasete alet edilmesi tasvip ettiğimiz bir şey değil. Bakanımızın da böyle bir maksatla yani ‘Verirseniz cennete gidersiniz’ veya farklı noktaya çekilmesi konusunda da sanırım o da üzgün. Böyle bir kastı olmadığını ifade etti” dedi.
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