Oy kullanma rehberi

1-) Nerede ve kaç numaralı sandıkta oy vereceğinizi gösteren seçmen bilgi kağıdınızı yanınıza alın.



2-) Oy verme kabinine cep telefonuyla giremeyeceğiniz için cep telefonunuzu evde ya da arabanızda bırakın. Yanınızda götürürseniz sandık kuruluna teslim edin.



3-) Oy verme kabinine gittiğiniz zaman üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan kimlik kartınızı sandık kurulu başkanına verin.



4-) Sandık kurulu başkanı, mühürlenmiş oy zarfı ile cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliğine ilişkin iki birleşik oy pusulasını ve mühürü size verecek.



5-) Sandık kurulu başkanı, oyun nasıl kullanılacağı ve hangi durumlarda geçersiz olacağı konusunda seçmeni uyaracak.



6-) Oy verme kabinine geçince, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliğine ilişkin oy pusulalarına ‘Evet’ ya da ‘Tercih’ mühürünü, dışarı taşırmadan basarak oyunuzu kullanın. Oy pusulalarını düzgün bir şekilde katlayın ve aynı zarfa koyarak yapıştırın.



7-) Oy verme kabininden çıkın ve zarfı bizzat sandığa atın.



8-) Seçmen listesindeki adınızın karşısına oy kullandığınıza dair imzanızı atın. İmza atmasını bilmeyen veya herhangi bir engeli nedeniyle imza atamayan seçmenlere sandık kurulunca sol elinin başparmağı bastırılır.



9-) İmzadan sonra sandık kurulu başkanına mühürü teslim edin. Kimliğinizi geri alın.



10-) Seçim günü hamile, hasta ve engelliler sıra beklemeden oylarını kullanabilirler. Engellilere yardım edenler, güvenlik görevlileri ve yaşlıların da öncelikle oy kullanmalarına izin verilir. Okuma-yazma bilmeyen seçmenlere yardım amacıyla oy verme kabinine başka kimse giremez. Oy kullanma sırasında yardım edemez.