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    Oy kullanma rehberi

    Hürriyet Haber
    23.06.2018 - 01:50 | Son Güncelleme:

    24 Haziran’daki çifte seçimde vatandaşlar, tüm yurtta 08.00 - 17.00 saatleri arasında oy kullanacak. Oy verme kabinine gidecek olan seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. İşte 10 adımda oy kullanma rehberi:

    1-) Nerede ve kaç numaralı sandıkta oy vereceğinizi gösteren seçmen bilgi kağıdınızı yanınıza alın.

    2-) Oy verme kabinine cep telefonuyla giremeyeceğiniz için cep telefonunuzu evde ya da arabanızda bırakın. Yanınızda götürürseniz sandık kuruluna teslim edin.

    3-) Oy verme kabinine gittiğiniz zaman üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan kimlik kartınızı sandık kurulu başkanına verin.

    4-) Sandık kurulu başkanı, mühürlenmiş oy zarfı ile cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliğine ilişkin iki birleşik oy pusulasını ve mühürü size verecek.

    5-) Sandık kurulu başkanı, oyun nasıl kullanılacağı ve hangi durumlarda geçersiz olacağı konusunda seçmeni uyaracak.

    6-) Oy verme kabinine geçince, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliğine ilişkin oy pusulalarına ‘Evet’ ya da ‘Tercih’ mühürünü, dışarı taşırmadan basarak oyunuzu kullanın. Oy pusulalarını düzgün bir şekilde katlayın ve aynı zarfa koyarak yapıştırın.

    7-) Oy verme kabininden çıkın ve zarfı bizzat sandığa atın.

    8-) Seçmen listesindeki adınızın karşısına oy kullandığınıza dair imzanızı atın. İmza atmasını bilmeyen veya herhangi bir engeli nedeniyle imza atamayan seçmenlere sandık kurulunca sol elinin başparmağı bastırılır.

    9-) İmzadan sonra sandık kurulu başkanına mühürü teslim edin. Kimliğinizi geri alın.

    10-) Seçim günü hamile, hasta ve engelliler sıra beklemeden oylarını kullanabilirler. Engellilere yardım edenler, güvenlik görevlileri ve yaşlıların da öncelikle oy kullanmalarına izin verilir. Okuma-yazma bilmeyen seçmenlere yardım amacıyla oy verme kabinine başka kimse giremez. Oy kullanma sırasında yardım edemez.

    Etiketler: secim2018 , erken seçim , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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