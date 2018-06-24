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    Oy kullanırken bunu sakın yapmayın!

    Hurriyet.com.tr
    24.06.2018 - 12:59 | Son Güncelleme:

    Türkiye bugün sandık başında. Milyonlarca seçmen saat 08.00’den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Uzmanlar, oy kabinine cep telefonlarını sokan ve, oy pusulasının fotoğraflarını sosyal medya hesaplarına paylaşan kişilere ise uyardı. Yasaya göre, söz konusu kişiler hep hapis cezası hem de idari para cezası ile karşı karşıya kalabilir.

    HUKUKÇULAR UYARDI
    Milyonlarca seçmenin sandık başına gittiği 24 Haziran’da, sosyal medyada paylaşılan oy pusulaları tartışma konusu oldu. Yasaya göre, cep telefonu veya her hangi bir, görüntü kaydedici cihaz ile kabine girmek yasak.
    Hukukçular, kullandığı oyun pusulasını sosyal medya hesaplarında paylaşan kişilerin, yasaya göre suç işlediği uyarısı yaptı.

    HED İDARİ PARA CEZASI HEM HAPİS CEZASI…
    Yasaya göre, kullandığı oyu sosyal medyada paylaşan kişi 250 TL idari para cezası kesilir. Yasanın 130’ncu maddesine göre, de bu kişiler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabilir.

    YASA NE DİYOR?
    Seçmenler, oy pusulalarının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşamaya devam ederken, kanun, seçmenin oy verme kabinine cep telefonu ya da herhangi bir görüntü kaydedici ile girmesini açıkça yasaklıyor.

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    8 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 'Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun ile milletvekili seçimi kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun'un 18'inci maddesinde bu durum için şöyle deniliyor:

    "Seçmenin; cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesi yasaktır. Bu tür cihazlar, kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilir ve oy kullanma işlemi bittikten sonra seçmene iade edilir."

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    Etiketler: Seçim 2018 , son dakika , haberler
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