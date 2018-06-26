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    Oy kaybının 3 nedeni

    Fotoğraf: Selçuk Şamiloğlu
    26.06.2018 - 01:15 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüzde 50 barajını aşmasına rağmen AK Parti’nin oylarının 7.1 puana gerilemesi ve milletvekili sayısının 24 azalmasının nedenleri tartışılıyor. Kaybın birden fazla nedeni olduğu belirtilirken başlıca faktörler ‘milliyetçi oyların partilerine dönüşü, aday seçimi ve yerel faktörler’ olarak sıralanıyor.

    İTTİFAKIN TERS ETKİSİ

    Seçimlerden önce parti içerisinde olası sonuçlar değerlendirilirken, Erdoğan ile partinin alacağı oy arasındaki fark, yaklaşık olarak öngörülüyordu. Yapılan değerlendirmelerde, ittifak sisteminin en önemli olumsuz sonucunun milliyetçi oyların partilerine dönmesi olacağı belirtiliyordu. Bu tahminler, öngörüldüğü şekilde çıktı. MHP’nin ve İYİ Parti’nin, ittifakla TBMM’ye zaten taşınacak olması, AK Parti’ye giden milliyetçi oyların kendi adreslerine dönmesi sonucunu doğurdu.
    Parti içerisinde oy kaybının nedenleri arasında, ‘bazı illerde aday profilinden kaynaklanan itirazlar, yerel yönetimlere yönelik şikâyetler, bazı il teşkilatlarında yapılan değişiklikler ve seçim kampanyasının başarılı olmaması’ da sayılıyor. Ancak bunların, ‘milliyetçi oyların partilerine dönmesi’ kadar büyük bir etki yaratmadığı da ifade ediliyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde yapılan belediye başkanı değişikliğinin olumlu sonuçlarının görüldüğü de öne sürülüyor.

    GELİP GİDEN BİR KİTLE

    Parti kurmayları, “AK Parti’nin taban oyu yüzde 42 civarında. Bunun üstündeki oy, dönemsel olarak uygulanan politikalar, yönetim anlayışı ve ekonomik kararlarla gelip-giden kitle. Bizim oyumuzun yüzde 7-9’luk bölümünün izlenen politikalara bağlı olarak azaldığı daha önce de yaşandı. 7 Haziran seçimleri buna iyi bir örnektir. Eğer AK Parti uyguladığı politikalarda umut ve güven yaratıyorsa, bu kitle bize oy veriyor. Bundan uzaklaştığımızda da gidiyorlar. Bunun analizini iyi yapmamız gerekecek” dediler.

    Oy kaybının 3 nedeni

    AYNI TABANDA BULUŞMA

    SEÇİM sonuçları, AK Parti’de oy kaybının yanı sıra, farklı bir tabloyu da ortaya koydu. Siyasi kulislerde “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde milliyetçi tabandan beslenen parti sayısı ilk kez ikiye çıktı. Bu partilerin oy oranı toplamı 21’i ve CHP’yi yakaladı. İYİ Parti’yi oluşturan isimler, geleneksel milliyetçi tabandan farklı bile olsa, aynı siyasi refleksleri gösteren ve birbirinin alternatifi olabilecek iki milliyetçi kökenli partinin varlığı, ilk kez yaşanacak. Türk siyaseti bu partilerin, Meclis politikaları ve iktidarla ilişkilerine önümüzdeki günlerde tanıklık edecek” yorumları yapılıyor.

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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