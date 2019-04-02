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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Oy farkımız 25 bin 158’

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‘Oy farkımız 25 bin 158’

CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim gecesini sabaha kadar Seyrantepe’deki irtibat ofisinde takip etti.

İmamoğlu saat 13.00’te kameraların karşısına geçerek yaptığı teşekkür konuşmasında özetle şunları söyledi:

DİPSİZ KUYUYA DÖNER

“Ben de şu an itibariyle 30 saattir uykusuzum. Tıraş olamadığım için özür diliyorum vatandaşlarımızdan. Islak imzalı tutanaklarımızın tamamı elimizdedir. Islak imzalı tutanaklarımızın elimizde olmasıyla beraber, şu itibariyle net sonucumuz: Bizim ile rakibimiz arasındaki oy farkı 25 bin 158’dir. Yüksek Seçim Kurulu’nun bir ara açıklama ile bizim de açıkladığımız, giriş yaptıkları sonuçları toplumla paylaşmış olması demokrasimiz adına, ülkemizde bu sürece katkı sunması, belki de herkesin yüreğine su serpmesi açısından son derece değerliydi. O bakımdan Yüksek Seçim Kurulu’na yürekten teşekkür ediyorum. Yüksek Seçim Kurulu’nun son girişi ile beraber 16 sandık kalmıştır. Yüzde 99.95’i girilmiştir. Şu an itibariyle 4 milyon 168 bin 546 bize verilen oy, 4 milyon 142 bin 791 de rakibimize verilen oy. Dolayısıyla aramızdaki fark 25 bin 755’tir. Bir tartışma konusu açılmak isteniyor. 290 bin geçersiz oy olduğu ve sanki ‘Buradan bir şeyler çıkarılabilir mi?’ diye bir arayış içindeler. Burası dipsiz kuyuya döner, bunun altından kimse kalkamaz. 2014 seçimlerinde 422 bin 667 geçersiz oy ve o seçimin kullanılan oylar üzerinden, geçersiz oyun oranı yüzde 4.7. Halbuki bu seçimde geçersiz oy sayısı 290 bin, oranı yüzde 3.4.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMASI

Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün akşamki konuşmalarında söylediği gibi 2018 Haziranı itibariyle alınan yetkiyle 2023 Haziran’a kadar süren bir süreci vardır. Biz de açıklamanın bu kısmını özenle dinlediğimiz gibi şahsım adına takdirle karşıladığımı belirtmek isterim. Bu bakımdan bir an önce biz de işimize başlayıp, 2024 Mart’a kadar alacağımız yetkiyle İstanbul’a hizmete başlamak istiyoruz. İstanbul’un ihtiyaçlarını hızlıca karşılamak adına Türkiye’nin her kurumu ve kuruluşuyla işbirliği yapmak istiyoruz. Türkiye bir an öne normalleşsin.

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bu sürecin demokratik bir şekilde tamamlanması yönünde yaptığı “bir oy ile bile seçim kazanılır” tanımlaması aslında bugünün gündeminin bir parçası. Zira biz Sayın Bahçeli’nin tanımına göre tam 26 bin katıyla sürece hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Sayın Bahçeli’nin demokrasi sürecini bekleyen bu açıklamasını da takdirle karşılıyor, teşekkür ediyorum. Bu sürecin bugüne kadar işletilmesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, partinin tüm organlarına, ittifak partimiz İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener’e ve İYİ Parti’nin tüm organlarına teşekkür ediyorum. Bana sandıkta atılan veya atılmayan, o sandığa atılan tüm oyları kendine atılmış kabul ederek, herkese bütün İstanbullulara da teşekkürü bir borç biliyorum. Her zaman ışığım olacak olan Cumhuriyet’in ilkelerine bağlılığımı ilan ediyor ve bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e de minnet duygularımı iletiyorum.
(Rakiplerinin kendisini tebrik edip etmediği sorulunca) “Rakibim nazik bir insan. Devlet nezaketini bilen bir insan. Kendisinin planlayacağı bir biçimde, çok yakın zamanda ararlar diye düşünüyorum” dedi.

SOSYAL MEDYADA BİYOGRAFİSİNİ YENİLEDİ

EKREM İmamoğlu Twitter ve Instagram hesaplarındaki biyografisini değiştirdi. İmamoğlu daha önce biyografideki “CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı” ibaresini, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” olarak düzenledi.

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