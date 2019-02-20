Oy almadıkları yere gidiyor olmaları, seçmeni hatırladıklarını gösteriyor
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, dün Esenler’de esnaf ziyaretlerinde bulundu, semt pazarını dolaştı. İmamoğlu, TBMM Başkanlığı’ndan istifasının ardından hızlı trenle İstanbul’a gelen AK Partili Binali Yıldırım’la ilgili “Hızlı trenle hıza ihtiyacı var herhalde. İnşallah kazasız belasız İstanbul’a gelir” yorumunu yaptı.
‘HİZMETE BAŞLADIK’
Yıldırım’ın CHP’nin güçlü olduğu bölgelerde seçim çalışması yaptığını belirten İmamoğlu, “Bugünden hizmete başladık. Muhalefete düştükleri zaman daha sıklıkla ziyaret etmeleri gerektiğinin farkına varacaklar. Oy almadıkları yere gidiyor olmaları, bence seçmeni hatırlamış olmalarını gösteriyor. Bu bir aylık hatırlamayla yetmez. Biz onların yıllar yılı hatırlamalarına fırsat sunacağız. Çünkü onlar muhalefette olacaklar” diye konuştu. İstanbul’daki 15 vadiye park projesinin kendisine ait olduğunu ve Binali Yıldırım tarafından da aynen tekrarlandığını belirten İmamoğlu, “25 yıldır yönetiyor olmalarına rağmen, sanki o vadileri yeni görmüşler gibi, haritada gösterip ‘Biz bu vadileri park yapacağız’ demeleri beni çok şaşırttı” dedi.
‘BU SEÇİM VATANSEVERLİK ÖLÇME SEÇİMİ DEĞİL
“Sizin inancınızı, vatanseverliğinizi ölçecek bir babayiğit var mı? Sizin vatanseverliğinizi ölçmeye kalkanlara tek bir oyunuzu nasip etmeyin. Bu seçim vatanseverlik, inanç ölçme seçimi değil... Benim inancımı da benim dini duygularımı ve milli duygularımı ölçecek adam daha anasının karnından doğmadı. Ben de kimsenin bu duygularını ölçmem, ölçemem. Hakkım ve haddim değil”
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