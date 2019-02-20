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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
20.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Oy almadıkları yere gidiyor olmaları, seçmeni hatırladıklarını gösteriyor

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Oy almadıkları yere gidiyor olmaları, seçmeni hatırladıklarını gösteriyor

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, dün Esenler’de esnaf ziyaretlerinde bulundu, semt pazarını dolaştı. İmamoğlu, TBMM Başkanlığı’ndan istifasının ardından hızlı trenle İstanbul’a gelen AK Partili Binali Yıldırım’la ilgili “Hızlı trenle hıza ihtiyacı var herhalde. İnşallah kazasız belasız İstanbul’a gelir” yorumunu yaptı.

‘HİZMETE BAŞLADIK’

Yıldırım’ın CHP’nin güçlü olduğu bölgelerde seçim çalışması yaptığını belirten İmamoğlu, “Bugünden hizmete başladık. Muhalefete düştükleri zaman daha sıklıkla ziyaret etmeleri gerektiğinin farkına varacaklar. Oy almadıkları yere gidiyor olmaları, bence seçmeni hatırlamış olmalarını gösteriyor. Bu bir aylık hatırlamayla yetmez. Biz onların yıllar yılı hatırlamalarına fırsat sunacağız. Çünkü onlar muhalefette olacaklar” diye konuştu. İstanbul’daki 15 vadiye park projesinin kendisine ait olduğunu ve Binali Yıldırım tarafından da aynen tekrarlandığını belirten İmamoğlu, “25 yıldır yönetiyor olmalarına rağmen, sanki o vadileri yeni görmüşler gibi, haritada gösterip ‘Biz bu vadileri park yapacağız’ demeleri beni çok şaşırttı” dedi.

‘BU SEÇİM VATANSEVERLİK ÖLÇME SEÇİMİ DEĞİL

“Sizin inancınızı, vatanseverliğinizi ölçecek bir babayiğit var mı? Sizin vatanseverliğinizi ölçmeye kalkanlara tek bir oyunuzu nasip etmeyin. Bu seçim vatanseverlik, inanç ölçme seçimi değil... Benim inancımı da benim dini duygularımı ve milli duygularımı ölçecek adam daha anasının karnından doğmadı. Ben de kimsenin bu duygularını ölçmem, ölçemem. Hakkım ve haddim değil”

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