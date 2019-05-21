Oy alamadığımız yerlerin tespiti yapılacak
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla iptal edilen ve 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimlerinde AK Parti’nin herkesin gönlüne dokunacak bir çalışma yapacağını belirtti.
CNN Türk yayınına katılan Kurtulmuş, şunları söyledi: (23 Haziran seçim kampanyasıyla ilgili) 31 Mart’ta nereden oy alamadıysak bunları çok iyi tespit ediyoruz. 1 milyon 700 bin seçmen sandığa gitmemiş. Bunların sandığa götürülmesi ve Binali Yıldırım Bey lehine oy kullanacak hale getirilmesi, 320 bin civarında geçersiz oy var, bunların çok büyük kısmı boş oylar. Bunlar belli ki karşı tarafın adayına oy vermeye eli gitmemiş ama bize de oy vermemiş, bunlarla ilgili yoğun bir çalışma... Kırgın, küskün, bir şekilde AK Parti’ye oy veriyor, mesela ilçe belediyesinde vermiş, büyükşehirde vermemiş veya 24 Haziran’da vermiş, şimdi vermemiş... Bütün bunların tespitleri yapıldı, yapılıyor.
Özellikle böyle büyük, şaşaalı bir seçim kampanyasından daha ziyade, tek tek, herkesin gönlüne dokunacak, herkesin elini sıkacak, evine, işyerine gidecek, hemşeri grupları üzerinden, özelikle milletvekillerimizin, Ordulu, Tokatlı, Sivaslı, Diyarbakırlı, bütün arkadaşlarımızın kendi seçmenleriyle ilgili alanlarda ilçe ilçe çalışacak. 758 AK Partili belediye başkanı gelerek onlar da kendi ilçelerinin İstanbul’daki seçmenlerine ulaşmaya çalışacak. İnşallah 31 Mart’ta ortaya çıkan sonucun düzeltileceği bir seçim karşımızda olacak ve AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı inşallah kazanacak.
BÜYÜK MALİ YÜK GETİRİYOR
(3600 ek gösterge) Büyük bir mali yükü de getiren bir durum. O da belki şimdi değil ama sonra gündeme alınıp değerlendirilebilecek bir konudur.” m ANKARA
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