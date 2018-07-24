Over kanseri nedir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOver kanseri nedir?
GeriGündem Over kanseri nedir?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
24.07.2018 - 16:00, Son Güncelleme:

Over kanseri nedir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Over kanseri nedir?

Over kanseri hayatı tehdit eden, ciddi bir hastalıktır ve dünya çapında kadınlarda en sık görülen 7. kanserdir.1 Over kanseri Avrupa’da 2012 yılında tanı alan 65,000’i aşkın vaka ile kadınlarda en sık görülen 6. kanser olmuştur.2 Gelişmiş ülkelerde diğer bütün kadın genital sistemi kanserlerinden daha fazla ölüme neden olur.3 Over kanserinin yüksek mortalite oranı, hastaların daha kötü prognoza sahip olduğu ileri evrelerde tanı alması gerçeğinden kaynaklanmaktadır.

 

Kanserin evresi ile doktorlar, hastalığın ne kadar büyüdüğünü ve ne kadar uzağa yayıldığını anlamaktadır. Over kanseri için birden dörde kadar olan bir evreleme yapılmıştır.

Evre 1: Kanser sadece overlerle sınırlıdır.
Evre 2: Kanser overlerin dışına taşmıştır ve kalça kemikleri (pelvis) ile sınırlandırılmış alan içinde büyümektedir.
Evre 3: Kanser karın boşluğuna yayılmıştır.
Evre 4: Kanser overden uzak olan diğer vücut organlarına yayılmıştır Örneğin, Karaciğer ya da akciğerler

Over kanserinin semptomlari nelerdir?

Over kanserinin semptomları şunlardır:

İnatçı kasık ve karın ağrısı
Artmış karın çevresi / inatçı şişkinlik - gelip geçici şişkinlik değil
Yeme güçlüğü ve çabuk doyma
Artmış idrara çıkma ihtiyacı ve/veya aciliyet hissi
Over kanserinin semptomları nonspesifik olduğu ve kolaylıkla iritabıl barsak sendromu (IBS) gibi diğer durumlara atfedilebileceğinden, olguların %60’ı kanserin zaten çok ilerlemiş (Evre III ya da IV) olduğu zamanda tanı alır; bu da başarılı tedavi şansını oldukça düşürmektedir.6 İleri evre over kanseri için beş yıllık sağ kalım oranı yalnızca yüzde 37.6’dır,7 bu yüzden de mevcut standart tedavi yanı sıra daha fazla cerrahi ve kemoterapilerden oluşan ek tedaviler gerektirmektedir.

Over kanserinin en sık görülen tipi yüksek dereceli seröz kanserdir. Bütün over kanserlerinin yaklaşık yüzde 60-80’i hastalığın en saldırgan formu olan bu tiptir.8 Ayrıca,Evre III–IV olan over kanseri olgularının yüzde 95’i seröz tiptir.

Over kanseri risk faktörleri nelerdir?

Over kanseri riski yaş, yaşam stili, doğurganlık ve aile öyküsü gibi bazı faktörlerden etkilenmektedir. BRCA1 or BRCA2 genlerinde mutasyon gibi spesifik kalıtımsal anomalileri olan kadınlarda over kanseri riski belirgin olarak artmıştır.Genel popülasyondaki kadınların yüzde 1.4’ü over kanseri tanısı almaktadır,bu genlerdeki mutasyon bütün over kanseri olgularının %15’inde bulunmaktadır.

Over kanseri nasil tani alir?

Over kanserinin tespiti için geçerli bir tarama yöntemi bulunmamaktadır ve semptomlar genellikle dikkat çekici değildir. Over kanseri tanısı için bazı over kanserlerinde üretilen bir protein olan CA 125’in bakıldığı kan testleri ve ultrason veya tomografi gibi görüntüleme yöntemlerini içeren bir seri tanısal test yapılabilir.

Over kanseri nasil tedavi edilir?

Cerrahi ve kemoterapi ilk etapta tercih edilse de over kanserinde yeni tedavi seçeneklerinin sunulmasına ihtiyaç vardır ve erken ya da ileri evre over kanseri olan kadınlar için tedavi seçenekleri kısıtlıdır. Genellikle over, fallop tüpü ve peritonun kanserleri aynı şekilde tedavi edilir. Over kanserinde kötü prognoz olması, sonuçların iyileştirilmesi için yeni tedavi seçeneklerinin geliştirilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Özellikle de yüksek dereceli seröz kanser olarak bilinen tip için bevacizumab gibi antikorlar ve BRCA mutasyonu bulunan over kanserleri için hedefe yönelik tedaviler gibi yeni tedavi yöntemleri araştırılmaktadır. Sonuç olarak hastanın genetik profilinin daha erken çıkarılmasının over kanserinin gelecek yönetiminde daha önemli rol oynama potansiyeli olabilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Over kanseri nedir?

Cumhurbaşkanlığı'ndan Netanyahu'ya sert tepki

Sütlüce'de yıkılan binanın yanındaki otel inşaatıyla ilgili Arda Turan'dan açıklama

Meteoroloji'den Ankara için son dakika uyarısı