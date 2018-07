Over kanseri nedir?

Kanserin evresi ile doktorlar, hastalığın ne kadar büyüdüğünü ve ne kadar uzağa yayıldığını anlamaktadır. Over kanseri için birden dörde kadar olan bir evreleme yapılmıştır.

Evre 1: Kanser sadece overlerle sınırlıdır.

Evre 2: Kanser overlerin dışına taşmıştır ve kalça kemikleri (pelvis) ile sınırlandırılmış alan içinde büyümektedir.

Evre 3: Kanser karın boşluğuna yayılmıştır.

Evre 4: Kanser overden uzak olan diğer vücut organlarına yayılmıştır Örneğin, Karaciğer ya da akciğerler

Over kanserinin semptomlari nelerdir?

Over kanserinin semptomları şunlardır:

İnatçı kasık ve karın ağrısı

Artmış karın çevresi / inatçı şişkinlik - gelip geçici şişkinlik değil

Yeme güçlüğü ve çabuk doyma

Artmış idrara çıkma ihtiyacı ve/veya aciliyet hissi

Over kanserinin semptomları nonspesifik olduğu ve kolaylıkla iritabıl barsak sendromu (IBS) gibi diğer durumlara atfedilebileceğinden, olguların %60’ı kanserin zaten çok ilerlemiş (Evre III ya da IV) olduğu zamanda tanı alır; bu da başarılı tedavi şansını oldukça düşürmektedir.6 İleri evre over kanseri için beş yıllık sağ kalım oranı yalnızca yüzde 37.6’dır,7 bu yüzden de mevcut standart tedavi yanı sıra daha fazla cerrahi ve kemoterapilerden oluşan ek tedaviler gerektirmektedir.

Over kanserinin en sık görülen tipi yüksek dereceli seröz kanserdir. Bütün over kanserlerinin yaklaşık yüzde 60-80’i hastalığın en saldırgan formu olan bu tiptir.8 Ayrıca,Evre III–IV olan over kanseri olgularının yüzde 95’i seröz tiptir.

Over kanseri risk faktörleri nelerdir?

Over kanseri riski yaş, yaşam stili, doğurganlık ve aile öyküsü gibi bazı faktörlerden etkilenmektedir. BRCA1 or BRCA2 genlerinde mutasyon gibi spesifik kalıtımsal anomalileri olan kadınlarda over kanseri riski belirgin olarak artmıştır.Genel popülasyondaki kadınların yüzde 1.4’ü over kanseri tanısı almaktadır,bu genlerdeki mutasyon bütün over kanseri olgularının %15’inde bulunmaktadır.

Over kanseri nasil tani alir?

Over kanserinin tespiti için geçerli bir tarama yöntemi bulunmamaktadır ve semptomlar genellikle dikkat çekici değildir. Over kanseri tanısı için bazı over kanserlerinde üretilen bir protein olan CA 125’in bakıldığı kan testleri ve ultrason veya tomografi gibi görüntüleme yöntemlerini içeren bir seri tanısal test yapılabilir.

Over kanseri nasil tedavi edilir?

Cerrahi ve kemoterapi ilk etapta tercih edilse de over kanserinde yeni tedavi seçeneklerinin sunulmasına ihtiyaç vardır ve erken ya da ileri evre over kanseri olan kadınlar için tedavi seçenekleri kısıtlıdır. Genellikle over, fallop tüpü ve peritonun kanserleri aynı şekilde tedavi edilir. Over kanserinde kötü prognoz olması, sonuçların iyileştirilmesi için yeni tedavi seçeneklerinin geliştirilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Özellikle de yüksek dereceli seröz kanser olarak bilinen tip için bevacizumab gibi antikorlar ve BRCA mutasyonu bulunan over kanserleri için hedefe yönelik tedaviler gibi yeni tedavi yöntemleri araştırılmaktadır. Sonuç olarak hastanın genetik profilinin daha erken çıkarılmasının over kanserinin gelecek yönetiminde daha önemli rol oynama potansiyeli olabilir.