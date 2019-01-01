ÖTV ve KDV indirimlerinde süre uzatıldı! ÖTV ve KDV indirimi ne zaman bitecek?
Enflasyonla topyekun mücadeleye destek olma amacıyla geçtiğimiz aylarda başlatılan ve bazı ürünleri kapsayan ÖTV ve KDV indirimlerinde süre uzatıldı. Bu gelişmenin ardından beyaz eşya, mobilya, ve otomotiv gibi pek çok ürünü içeren indirimlerin, ne zaman son bulacağı araştırılmaya başladı. Peki, KDV ve ÖTV indirimleri ne zaman bitecek?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 31 Aralık 2018 gece yarısı sona erecek ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettireceklerini bildirdi. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Enflasyonla topyekun mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı, uğurlu olsun."
HANİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM VAR?
Klima, buzdolapları, dondurucular, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, elektrikli süpürgeler, ev işlerinde kullanılan gıda öğütücüleri ve karıştırıcıların ÖTV’si sıfırlandı. Beyaz eşyadan alınan ÖTV yüzde 6.7’ydi. Bu gelişmeyle birlikte hem beyaz eşya satıcılarının satışlarının artması hem de yeni evlenecek gençlerin rahatlatılması hedefleniyor.
Öte yandan mobilyada KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.
Bunun yanında, 31 Aralık 2018'e kadar, 1600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV oranlarında 15'er puan indirime gidildi, ticari araçlarda yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e çekildi.
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