ÖTV ve KDV indirimleri ne zaman bitecek? İşte son tarih
Konuttan beyaz eşyaya, mobilyadan otomotive kadar farklı alanlarda Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimleri devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda başlayan indirim fırsatından bitmeden yararlanmak isteyen vatandaşlar, ÖTV ve KDV indirimleri ne zaman bitecek? sorusuna yanıt arıyor. İşte, ÖTV ve KDV indirimleri için son tarih...
Yıl sonuna kadar klima, buzdolapları, dondurucular, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, elektrikli süpürgeler, ev işlerinde kullanılan gıda öğütücüleri ve karıştırıcıların ÖTV’si sıfırlandı. Beyaz eşyadan alınan ÖTV yüzde 6.7’ydi. Bu gelişmeyle birlikte hem beyaz eşya satıcılarının satışlarının artması hem de yeni evlenecek gençlerin rahatlatılması hedefleniyor.
KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan bazı ürünlere ilişkin KDV ve ÖTV indirimleri Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, yıl sonuna kadar mobilyada KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilirken, beyaz eşyada ÖTV oranları sıfıra düşürüldü.
ÖTV NEDİR?
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.
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