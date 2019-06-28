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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.06.2019 - 20:14, Son Güncelleme:

ÖTV ve KDV indirimi ne zaman bitecek? Beyaz eşya ve mobilya indirimlerinde son gün ne zaman?

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ÖTV ve KDV indirimi ne zaman bitecek? Beyaz eşya ve mobilya indirimlerinde son gün ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimlerinin bitmesine günler kala, fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Özellikle beyaz eşya ve mobilya indirimlerine yoğun talep devam ederken, internette de 'ÖTV ve KDV indirimi ne zaman bitecek? Beyaz eşya ve mobilya indirimlerinde son gün ne zaman?' soruları merak konusu oldu. İşte, ÖTV KDV indirimlerine dair bazı bilgiler.

Geçen yıl başlatılan ve önce 31 Aralık daha sonra 31 Mart'a kadar uzatılan, KDV ve ÖTV indirimlerinin sonuna doğru gelinirken, vatandaşlarında konuya dair araştırmaları arttı. Özellikle yeni evlenecek olan çiftler,mobilya ve beyaz eşya ve diğer sektörlerinde sağlanan indirimlerin devam edip etmeyeceği merak etmeye başladı. Peki, ÖTV ve KDV indirimleri ne zaman bitecek? İşte, o konuyla ilgili merak edilenler.

ÖTV VE KDV İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Geçen yılın kasım ayında başlatılan, önce 31 Aralık ve 31 Mart'a kadar uzatılan düzenleme, 30 Haziran'da sona erecek. Uygulamaya göre, mobilya sektöründeki KDV oranı yüzde 18 yerine, yüzde 8 olarak uygulanırken, beyaz eşyadaki ÖTV oranları da sıfır olarak baz alınıyor.

Öte yandan, konut satışlarında KDV oranı 31 Aralık 2019'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında daha önce yüzde 4'ten 3'e indirilen oran yıl sonuna kadar devam edecek.

1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV'de yapılan 15'er puanlık indirim yıl sonuna kadar devam edecek. Ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran'a kadar sürecek.

Römorklar ile diğer römorklar için de KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanması 30 Haziran'da sona erecek. Ayrıca motor silindir hacmi 250 santimetreküpü geçmeyen motosikletler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlardan alınan ÖTV'nin sıfırlanması da 30 Haziran'da son bulacak.

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