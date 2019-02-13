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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.02.2019 - 16:49, Son Güncelleme:

ÖTV ve KDV indirimi ne zaman bitecek?

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ÖTV ve KDV indirimi ne zaman bitecek?

Enflasyonla topyekun mücadeleye ve ekonomide dengelenmeye destek amacıyla başlatılan ÖTV ve KDV indirimlerinin ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere konut, otomotiv, mobilya ve beyaz eşya sektörlerine sağlanan katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi indirimleri yapılmıştı. Peki, ÖTV indirimi ne zaman bitecek? KDV indirimi için son gün ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından konut, otomotiv, mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde uygulamaya konulan katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimleri 31 Aralık 2018 tarihinde sona erecekti, ancak yoğun ilgi sebebiyle indirim tarihleri uzatılmıştı. Gözler şimdi ÖTV ve KDV indirimleri için belirlenen son tarihte. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 31 Aralık 2018 gece yarısı sona ermesi planlanan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettireceklerini bildirmişti. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Enflasyonla topyekun mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı, uğurlu olsun."

HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM VAR?

Klima, buzdolapları, dondurucular, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, elektrikli süpürgeler, ev işlerinde kullanılan gıda öğütücüleri ve karıştırıcıların ÖTV’si sıfırlandı. Beyaz eşyadan alınan ÖTV yüzde 6.7’ydi. Bu gelişmeyle birlikte hem beyaz eşya satıcılarının satışlarının artması hem de yeni evlenecek gençlerin rahatlatılması hedefleniyor.

Öte yandan mobilyada KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

Bunun yanında, 31 Aralık 2018'e kadar, 1600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV oranlarında 15'er puan indirime gidildi, ticari araçlarda yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e çekildi.

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