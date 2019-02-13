ÖTV ve KDV indirimi ne zaman bitecek?
Enflasyonla topyekun mücadeleye ve ekonomide dengelenmeye destek amacıyla başlatılan ÖTV ve KDV indirimlerinin ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere konut, otomotiv, mobilya ve beyaz eşya sektörlerine sağlanan katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi indirimleri yapılmıştı. Peki, ÖTV indirimi ne zaman bitecek? KDV indirimi için son gün ne zaman?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından konut, otomotiv, mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde uygulamaya konulan katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimleri 31 Aralık 2018 tarihinde sona erecekti, ancak yoğun ilgi sebebiyle indirim tarihleri uzatılmıştı. Gözler şimdi ÖTV ve KDV indirimleri için belirlenen son tarihte. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 31 Aralık 2018 gece yarısı sona ermesi planlanan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettireceklerini bildirmişti. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Enflasyonla topyekun mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı, uğurlu olsun."
HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM VAR?
Klima, buzdolapları, dondurucular, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, elektrikli süpürgeler, ev işlerinde kullanılan gıda öğütücüleri ve karıştırıcıların ÖTV’si sıfırlandı. Beyaz eşyadan alınan ÖTV yüzde 6.7’ydi. Bu gelişmeyle birlikte hem beyaz eşya satıcılarının satışlarının artması hem de yeni evlenecek gençlerin rahatlatılması hedefleniyor.
Öte yandan mobilyada KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.
Bunun yanında, 31 Aralık 2018'e kadar, 1600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV oranlarında 15'er puan indirime gidildi, ticari araçlarda yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e çekildi.
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