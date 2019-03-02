Oturduğu dairenin internette kiralık ilanını görünce şok oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOturduğu dairenin internette kiralık ilanını görünce şok oldu
GeriGündem Oturduğu dairenin internette kiralık ilanını görünce şok oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ADANA (İHA)
02.03.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Oturduğu dairenin internette kiralık ilanını görünce şok oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Adana'da ev sahibi Ş.T., şehir dışına çıkan kiracısı Ahmet Yıldız'ın oturduğu daireyi, "kiralık ev" ilanıyla internete yükledi. Arkadaşı için internette kiralık daire arayan Yıldız, kendi oturduğu dairenin ilanını görünce ev sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adana'da yaşayan Ahmet Yıldız, merkez Çukurova ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl bir stüdyo daire kiraladı. Yaklaşık 8 aydır bu dairede kalan Yıldız, şahsi işleri sebebiyle geçtiğimiz ay arkadaşlarıyla birlikte şehir dışına çıktı. Yıldız şehir dışındayken, geciktirdiği kirasını ödemek için ev sahibini telefonla arayarak hesap bilgilerini istedi. Ancak ev sahibi Yıldız'a kirayı döndüğünde ödeyebileceğini, acele etmesine gerek olmadığını söyledi.

İşlerini hallettikten sonra evine dönen Yıldız, arkadaşının da aynı muhitten ev kiralamak istediğini öğrenince internette araştırma yapmaya başladı. Ev ilanlarına bakarken kendi dairesinin, kiralık ilanıyla internete yüklendiğini fark etti. Durumu öğrenmek için ilanı yükleyen emlak şirketini telefonuyla arayan Yıldız, olayın emlak şirketiyle alakası olmadığı cevabını aldı. Ev sahibi Ş.T.'nin, emlak şirketine dışarıdan çalışan elemanla anlaştığını iddia eden Yıldız, durumu polise bildirdi. Yıldız, ev sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olayı anlatan Yıldız, bir arkadaşının aynı mahallede ev aradığını ve birlikte internetten araştırma yapmaya başladıklarını belirterek, "Arkadaşım için internette araştırma yaparken kendi evimin kiraya verileceğine dair bir ilan gördüm. O an şoke oldum. Benden izinsiz evime girilmiş, fotoğrafları çekilmiş. Dairedeki eşyalar, benim özel eşyalarım. Çok sinirlendim" dedi.

Daha sonra ilanı internete yükleyen emlak şirketini aradığını ve konuyu sorduğunu belirten Yıldız, "Ev sahibiyle daire için 1 yıllık sözleşme yapmıştık ve sözleşmemin bitmesine daha 4 ay var. Emlak şirketini aradığımda sözleşmemin devam ettiğinden haberleri olmadığını söyleyerek ilanı kaldırdılar. Sonra polisi aradım. Polis geldiğinde benden özür dilediler fakat ben ev sahibi hakkında suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Milyarlık miras oyunu

''Aslında yatacak yeriniz yok Çetin Doğan Paşa''

Datça'daki dolandırıcılık mağdurları konuştu

Ankara'da şaşkına çeviren görüntü!