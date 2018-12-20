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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çağatay KENARLI / İstanbul (DHA)
20.12.2018 - 13:14, Son Güncelleme:

Otoyoldaki saldırının arkasından yine onlar çıktı

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İstanbul Beykoz'da yapılan organize suç örgütü operasyonunda TEM Otoyolu'nda düzenledikleri silahlı saldırıda 2 kişiyi yaraladığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Emrah Sever grubu ile husumeti bulunan Volkan Reçber liderliğindeki suç örgütünden olduğu öğrenildi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde geçtiğimiz yıl 21 Eylül'de 'Arap Emrah' olarak bilinen Emrah Sever ve Volkan Reçber'in liderliğindeki gruplar arasında çıkan çatışma sonrası grupların birbirine yönelik saldırılarıyla devam ediyor.

Sever grubu Sultangazi'de 16 Aralık pazar günü Volkan Reçber'in akrabası Erhan Çiçek'e yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda olayla ilgisi bulunamayan bir torna atölyesinde çalışan 47 yaşındaki Bülent Panti hayatını kaybetti.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda 17 Aralık pazartesi günü ise Reçber ve Sever grubunun duruşması sonrası Volkan Reçber grubunda bulunan bazı kişiler Sever grubundan Çağdaş G., Mustafa T. ve Çetin A.'nın otomobilini takip etmeye başladı.

TEM OTOYOLUNDA OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI

Saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Eyüpsultan Finanskent mevkiinde Çağdaş G., Mustafa T. ve Çetin A.'nın otomobiline yanlarında harekat eden başka bir otomobilden ateş açıldı. Otomobile yaklaşık 20 kurşun isabet etti. Otomobilde bulunan Mustafa T. sırtından 2 kurşunla vurularak ağır yaralı, Çağdaş G. ise sol bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Mustafa T. ve Çağdaş G. kendi imkanlarıyla Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastaneye giderek tedavi altına alındı. Mustafa T. ve Çağdaş G.'nin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Otoyoldaki saldırının arkasından yine onlar çıktı
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, otoyolda silahlı saldırıyı gerçekleştiren Haktan K., Baran A., Mertcan O.'yu Beykoz'da bir eve önceki gün düzenlediği operasyonda yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli 3 kişi, emniyetteki sorgularında Sultangazi'de 16 Aralık Pazar günü Volkan Reçber'in akrabası Erhan Çiçek'e yönelik silahlı saldırı düzenlediğini, saldırıda olayla ilgisi bulunamayan Bülent Panti'nin hayatını kaybettiğini söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Volkan Reçber grubundan Haktan K., Baran A. ve Mertcan O. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

OLAYLARIN GEÇMİŞİ

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde 21 Eylül 2017'de Emrah Sever ve Volkan Reçber'in liderliğindeki gruplar arasında bir çatışma yaşanmış, olayda bir kişi silahla vurularak yaralanmıştı. Olay sonrası düzenlenen operasyonda, 'Arap Emrah' olarak bilinen Emrah Sever grubundan 16 kişi yakalanmış, 15'i tutuklanmıştı. Polis ekipleri, 'Arap Emrah' grubunun saldırılarda kullandığı 8 otomobili Alibeyköy Barajı'na attığı tespit etmiş, otomobiller barajdan çıkartılmıştı. Volkan Reçber'in adliyedeki çatışma sonrasında sahte pasaport kullanarak Bosna Hersek'e kaçtığı, döndüğünün tespit edilmesi üzerine polis ekipleri tarafından 20 Ocak'ta Kadıköy'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış, operasyon kapsamında gözaltına alınan toplam 7 kişi tutuklanmıştı. Polis ekiplerinin 'Arap Emrah' olarak bilinen, terör örgütü DHKP-C'den kaydı bulunan Emrah Sever'in yakalanması için çalışmaları devam ediyor.

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