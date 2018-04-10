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    Otoyolda yoğun sis kazası:1 ölü

    İHA
    10.04.2018 - 08:05 | Son Güncelleme:

    TEM Otoyolu Üçköprü mevkiinde yoğun sis nedeniyle daralan görüş mesafesi kazayı beraberinde getirdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

    Kaza; sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Cemal Ü.’nün kullandığı 34 AT 5861 plakalı hafif ticari araç sağ şeride geçmeye çalışırken, aynı istikamette ilerleyen Tolga K.’nın kullandığı 06 KN 364 plakalı otomobile yoğun sis nedeniyle fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarında ki çelik bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarparak ilerleyen hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Ü. (46) araçtan fırlayarak yol kenarında ki şarampole düştü ve ağır yaralandı.

    Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan şahıs hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

     

    Etiketler: sis kaza , otoyol sis , son dakika kaza , gündem
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