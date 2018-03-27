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    Otoyolda tehlikeli yolculuk

    Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
    27.03.2018 - 11:08 | Son Güncelleme:

    İstanbul O-2 Otoyolu'nda bir motosiklet sürücüsü, hem kendisini hem de trafiği tehlikeye attı.

    Otoyolda tehlikeli yolculukDün gece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne ilerleyen motosiklet tehlikeli hareketler yaptı. Tek teker üzerinde ilerleyen motosikletliyi arkadan takip eden bir başka motosiklet takip etti.

    Arkadaki motosiklette bulunan iki kişide de kask kamerası olması dikkat çekti. Bir ayağıyla arka bagaja basıp motosikletini tek teker üzerine kaldıran sürücü otoyolda seyreden aracın içinden görüntülenmesini umursamadı.

    Arka tekerleğinin üzerinde ilerleyen sürücü Mahmutbey'den Tekstilkente kadar bu şekilde motosiklet kullandı.

    Otoyolda tehlikeli yolculuk

    Otoyolda tehlikeli yolculuk İstanbul O-2 Otoyolunda bir motosiklet sürücüsü, hem kendisini hem de trafiği tehlikeye attı. Dün gece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne ilerleyen motosiklet tehlikeli hareketler yaptı. Tek teker üzerinde ilerleyen motosikletliyi arkadan takip eden bir başka motosiklet takip etti. Arkadaki motosiklette bulunan iki kişide de kask kamerası olması dikkat çekti. Bir ayağıyla arka bagaja basıp motosikletini tek teker üzerine kaldıran sürücü otoyolda seyreden aracın içinden görüntülenmesini umursamadı. Arka tekerleğinin üzerinde ilerleyen sürücü Mahmutbey'den Tekstilkente kadar bu şekilde motosiklet kullandı. Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
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    Etiketler: TEM , NoMobil , O-2 Otoyolu , gündem
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