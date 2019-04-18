Otoyolda can pazarı! Metrelerce sürüklendi
Esenler’de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, O-3 otoyolu Edirne istikametinde seyreden İbrahim M. yönetimindeki 47 AAG 297 plakalı tır, Atışalanı mevkinde, yaklaşık 150 metre ilerideki üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
Tırın altında kalarak metrelerce sürüklenen şahıs, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik belgesi çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset morga kaldırılırken tır sürücüsü İ.M. gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle oluşan trafiği yoğunluğu, olay yerindeki incelemelerinin ardından normale döndü.
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