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    Otostop çekerek Şanlıurfa'ya gelen Fransız turist mahalleyi ayağa kaldırdı

    İHA
    27.04.2018 - 07:53 | Son Güncelleme:

    Mardin gezisinin ardından otostop çekerek Şanlıurfa’ya gelen Fransız turist boş arsaya çadır kurdu, mahalleli panik oldu...

    Olay, gece saat 23.00 sıralarında Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Mardin gezisinin ardından Şanlıurfa’ya gelen Fransız turist Paillard Chris, mahalledeki kentsel dönüşüm alanında çadır kurarak uyudu.

    Otostop çekerek Şanlıurfaya gelen Fransız turist mahalleyi ayağa kaldırdıKamp çadırını fark eden vatandaşlar bölgeye giderek turistle konuşmaya çalıştı. Fransızca konuşarak kendisini Chris olarak tanıtan turist mahallede tedirginliğe neden oldu.

    Otostop çekerek Şanlıurfaya gelen Fransız turist mahalleyi ayağa kaldırdıVatandaşlar, “Otel ve pansiyonlar dururken bir turist neden böyle bir yerde yatıyor” diyerek durumu polise bildirdi. Fransız turist bunun üzerine çadırını çantasına hızlıca koyarak, polis gelmeden olay yerinden uzaklaştı.

    Otostop çekerek Şanlıurfaya gelen Fransız turist mahalleyi ayağa kaldırdı
    Mahalle sakini İsmail Baytemur, tedirgin olduğunu belirterek, “Burası kentsel dönüşüm bölgesi, yani bir Fransız’ın gelip burada yatmasına anlam veremedik. İstihbarat mı acaba diye düşünüyoruz. Polisin gelip el atmasını bekliyoruz” diye konuştu.


    Etiketler: otostop , NoMobil , gündem
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