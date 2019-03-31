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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyyüp BURUN/ARABAN (Gaziantep) (DHA)
31.03.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Otomobilleri bulundu, kendilerinden iz yok

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Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Çat Deresi taştı. Dere üzerindeki köprüden geçmeye çalışan Zahir Açıkgöz (33) ile Mehmet Hanifi Keser'in (25) otomobili taşkın sularına kapılınca ikili kayboldu. Araç olay yerine 4 kilometre uzaklıkta bulunurken içindeki 2 kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Araban merkeze 7 kilometre uzaklıktaki Çat Deresi üzerinde meydana geldi. Kentte dün sabah başlayan ve gece yarısına kadar süren şiddetli yağmur nedeniyle Çat Deresi taştı. Bu sırada derenin üzerindeki geçici köprüden geçmeye çalışan Zahir Açıkgöz ile Mehmet Hanifi Keser'in otomobili, taşkın sularına kapıldı. İkili ise akıntıya kapılıp kayboldu.

Zahir Açıkgöz'ün eşi, kocası eve gelmeyince bu sabah polise haber verdi. Harekete geçen polis ekipleri, dere çevresinde otomobili aramaya başladı. Açıkgöz'ün kullandığı araç, 4 kilometre uzaklıkta çamura saplanmış bulundu.

Otomobilleri bulundu, kendilerinden iz yok

Zahir Açıkgöz

Açıkgöz ve Keser'in araçta olmadığını belirleyen ekipler, arama- kurtarma çalışma başlattı. İkilinin izine rastlanılmazken, çalışmalara havadan drone ile destek verildiği belirtildi. Zahir Açıkgöz ile Mehmet Hanifi Keser'in yakınları ise bölgede arama- kurtarma çalışmalarını üzüntüyle takip etti.

Öte yandan taşan derenin geçici köprüyü yıkması nedeniyle ilçe merkezi ile kırsal mahalleler arasında ulaşım sağlanamıyor.

Otomobilleri bulundu, kendilerinden iz yok

Mehmet Hanifi Keser

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