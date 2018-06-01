SavaÅŸ alanÄ± gibi! Åžehrin ortasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸtÄ±lar...

Olay, saat 11.30 sÄ±ralarÄ±nda, merkez Yakutiye ilÃ§esinde meydana geldi. MahallebaÅŸÄ± semtine otomobille gelen 3Â kiÅŸi, ellerindeÂ pompa tÃ¼feklerle inerek, Ã¶nceki gÃ¼n sÃ¶zlÃ¼ tartÄ±ÅŸmaya girdikleri kiÅŸilerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§tÄ±. KarÅŸÄ± gruptaki kiÅŸilerin de silahlarla karÅŸÄ±lÄ±k vermesi Ã¼zerine Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Bu sÄ±rada hangi gruptan olduÄŸu henÃ¼z bilinmeyen Kemalettin AÄŸyÃ¼rek, vurularak, yaralandÄ±. SilahlÄ± kavga ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri geldi. YaralÄ±Â AÄŸyÃ¼rek, saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince ambulanslaÂ PalandÃ¶ken Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Burada ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lanÂ AÄŸyÃ¼rek,Â AtatÃ¼rk Ãœniversitesi Yakutiye AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne sevk edildi. SilahlÄ± kavga sÄ±rasÄ±nda semt esnafÄ± ve Ã§evredekiler ise panik yaÅŸadÄ±.Â

Polis ekipleri,Â MOBESE kameralarÄ±nÄ±n kayÄ±tlarÄ±ndan silahlÄ± kavgaya karÄ±ÅŸan 5 kiÅŸiyi tespit etti. 4 pompalÄ± tÃ¼fek ve 1 tabanca ile yakalanan 5 kiÅŸi, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.