Otomobille baklavacıya girdi: "Kaza olmadı ki..."

Kaza, saat 02.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Ulaşbaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rauf Denktaş Caddesi istikametinden Beşyol istikametine seyir halinde olan ve alkollü olduğu öğrenilen Ali Fuat T. (28) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırımdaki demir dubaya çarptı, ardından ise cadde üzerindeki bir baklavacı dükkanına girdi.



VATANDAŞLAR YAKALADI



Otomobili fark eden vatandaşlar, alkollü sürücünün kaçmak istediğini fark ettiler. Araç altına takılan demir duba sayesinde hızlanmayan araç sürücüsünü vatandaşlar tarafından yakalandı.



Alkollü sürücüyü yakalayan vatandaşlardan biri ise “Kaçıyordu, kontağı ben aldım nereye gidiyorsun dedim. Ben bir yere gitmiyorum diyor. Kontağı elinden aldım polise verdim” dedi.

Seslere uyanan bir vatandaş ise “Sese çıktık, her halde şuradaki virajı alamadı, savurdu. Sonra da dükkana girdi. Bizde sese çıktık, kaçmaya çalıştı o sırada durdurduk aracı altına duba almış yürümedi araba sonra arkadaş kontağı aldı, yoksa gidiyordu” şeklinde konuştu.

İş yeri sahibi “En büyük ceza verilsin”



İşyeri sahipleri olan Fevzi B. ile Şahin B. komşularının kendilerini arayarak olayı bildirmesinin üzerine dükkanlarına geldi. İşyeri sahibi iki kardeş, dükkanlarını parçalanmış halde görünce sinir krizi geçirdi. İş yeri sahibi “Bu terörist en büyük ceza verilsin” dedi.



Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden sürücü Ali Fuat T.'nin gazetecilerin kaza nasıl oldu sorusuna "Ne kazası ya kaza olmadı ki" demesi dikkat çekti. Öte yandan Ali Fuat T.'nin 2.50 promil alkollü olduğu öğrenilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



