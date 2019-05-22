Otomobille 3 polisi yaraladÄ±, bacaÄŸÄ±ndan vuruldu, yaralÄ± olarak kaÃ§tÄ±

Otomobille 3 polisi yaraladÄ±, bacaÄŸÄ±ndan vuruldu, yaralÄ± olarak kaçtÄ±
TekirdaÄŸ'Ä±n Ã‡orlu ilÃ§esinde yakalanan 3 ÅŸÃ¼phelinin kaÃ§masÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in otomobille ekiplerin Ã¼zerine sÃ¼ren E.H., 1'i aÄŸÄ±r 3 polisi yaraladÄ±. Olay yerinden yaya olarak kaÃ§arken 'dur' ihtarÄ±na uymayan E.H., yaralÄ± polislerden biri tarafÄ±ndan bacaÄŸÄ±ndan vuruldu. YaralÄ± olarak kaÃ§an ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.
Ã‡orlu Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, Ä°stanbul KadÄ±kÃ¶y'de geÃ§en hafta boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu eÅŸi N.Ã‡.'yi bacaklarÄ±ndan tabancayla 15 yerinden vurarak yaraladÄ±ktan sonra kaÃ§an O.Ã‡.'nin ilÃ§ede yaÅŸayan akrabasÄ± U.Ã‡.'nin yanÄ±na gelerek 'Kore Mahallesi' olarak adlandÄ±rÄ±lan HÄ±dÄ±raÄŸa Mahallesi'ndeki bir evde saklandÄ±ÄŸÄ± bilgisini aldÄ±. Mahalleye giden polis ekiplerini gÃ¶ren, ÅŸÃ¼pheli O.Ã‡.ile U.Ã‡. ve yanlarÄ±nda bulunan Ã–.P., kaÃ§maya baÅŸladÄ±. YaÅŸanan kovalama sonucunda 3 ÅŸÃ¼pheli de yakalanÄ±rken Ã–.P.'nin Ã¼zerinde ruhsatsÄ±z tabanca ele geÃ§irildi.
ÅžÃœPHELÄ°LERÄ°N KAÃ‡MASI Ä°Ã‡Ä°N OTOMOBÄ°LLE POLÄ°SLERE Ã‡ARPTI
Polis ekipleri, gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± 3 ÅŸÃ¼pheliye kelepÃ§e takarak ekip aracÄ±na doÄŸru gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken sokaÄŸa 34 GY 1721 plakalÄ± otomobille gelen E.H., arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce yanlarÄ±nda bulunan polislerin Ã¼zerine aracÄ± sÃ¼rerek hÄ±zla Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n ÅŸiddetiyle polis memurlarÄ± H.Y., S K. ve G.A., yaralandÄ±.
Polis memurlarÄ±na otomobille Ã§arptÄ±ktan sonra aracÄ± bÄ±rakÄ±p yaya olarak kaÃ§maya baÅŸlayan E.H.'ye 'dur' ihtarÄ±nda bulunuldu. Ancak ÅŸÃ¼phelinin kaÃ§maya devam etmesi Ã¼zerine yaralÄ± polislerden biri Ã¼zerindeki tabancasÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±p kaÃ§an E.H.'yi bacaÄŸÄ±ndan vurdu. Vurulan E.H., olay yerinden yaralÄ± olarak kaÃ§tÄ±.
1 POLÄ°SÄ°N HAYATÄ° TEHLÄ°KESÄ° BULUNUYOR
OlayÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Otomobilin Ã§arptÄ±ÄŸÄ± yaralÄ± 3 polis memuru ambulanslarla Ã‡orlu Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Yaralanan polis memurlarÄ±ndan durumu aÄŸÄ±r olan ve hayati tehlikesi bulunduÄŸu belirtilen H.Y., ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Ã¶zel bir hastaneye sevk edildi. DiÄŸer 2 polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ã‡OK SAYIDA SUÃ‡TAN ARANIYOR
Ä°stanbul'da eÅŸi N.Ã‡.'yi tabanca ile bacaklarÄ±ndan 15 kurÅŸunlu vurduktan sonra geldiÄŸi Ã‡orlu'da beraberinde U.Ã‡. ve Ã–.P. ile yakalanan O.Ã‡.'nin suÃ§ dosyasÄ±nÄ±n kabarÄ±k olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. O.Ã‡.'nin 7 kasten yaralama, 6 silah kanununa muhalefet, 4 taksirle yaralama, 3 yaÄŸma, 1 kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s ve 2 mala zarar verme suÃ§larÄ±ndan, U.Ã‡'nin ise silahla tehdit ve basit yaralama suÃ§larÄ±ndan arandÄ±klarÄ± belirlendi.
Ã‡orlu polisi, 3 polis memurunu otomobille Ã§arparak yaraladÄ±ktan sonra bacaÄŸÄ±ndan vurulan E.H.'yi yakalamak iÃ§in geniÅŸ kapsamlÄ± operasyonlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
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