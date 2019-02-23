Otomobiliyle dolaşmaya çıkmıştı... Önce fare zehri içti! Sonrası korkunç
Bursa'da O.D. (29), otomobilinde fare zehri içip, bileğini keserek intihar girişiminde bulundu. O.D. hastanede tedaviye alındı.
Olay, İnegöl ilçe merkezinde meydana geldi. Otomobiliyle dolaşmaya çıkan O.D., kanlar içinde bulundu. Fare zehri içip, ardından sol bileğini keserek intihar girişiminde bulunduğu belirlenen O.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
O.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, maddi sıkıntıları nedeniyle bunalımda olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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