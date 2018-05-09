Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İşadamına otomobilinde silahlı saldırı... Polisi aradı, 'yaralandım' dedi, durumu ağır:..

    İşadamına otomobilinde silahlı saldırı... Polisi aradı, 'yaralandım' dedi, durumu ağır:..

    Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın) (DHA)
    09.05.2018 - 10:35 | Son Güncelleme:

    AYDIN’ın Nazilli ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan işadamı Emrah Kutlu (35), ağır yaralandı.

    Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Aydın- Nazilli karayolunun Nazilli ilçesi girişinde meydana geldi. Nazilli’de mobilya mağazası bulunan işadamı Emrah Kutlu, 34 AEB 708 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken yanından geçen Denizli plakalı bir başka otomobilden tabancayla ateş açıldı.

    Kutlu, göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı. Otomobilini yolun sağına çeken Kutlu, polisi arayıp "20 plakalı otomobilden ateş açıldı, yaralandım" diyerek, yardım istedi.

    Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kutlu, Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kutlu’nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

    Saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlatan polis, karayolu üzerindeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

     

    Etiketler: silahlı saldırı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri