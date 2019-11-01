Otomobilinde ölü bulundu
Karaman'da akaryakıt istasyonunda çalışan Beyazıt Doğru (44), evinin önünde park halindeki otomobilinde ölü bulundu. Doğru'nun ölüm nedeni yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.
Sabah saatlerinde geçen vatandaşlar, park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edip, polis ve sağlık ekiplerini aradı.
Adrese gelen polis, otomobildeki kişinin araç sahibi Beyazıt Doğru olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Doğru'nun ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak. Polis, soruşturma başlattı.
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