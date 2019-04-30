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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/ BATMAN (DHA)
30.04.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Otomobilinde başından vurulmuş halde bulunmuştu... Yaşam savaşını kaybetti

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Otomobilinde başından vurulmuş halde bulunmuştu... Yaşam savaşını kaybetti

Batman'da 5 gün önce otomobilinde başından tabancayla vurulmuş halde bulunan bankacı Cemile Aydın (38), yaşam savaşını kaybetti.

Yaylıca köyü yakınlarındaki Batman Çayı kıyısında 25 Nisan gecesi, park halindeki 72 EP 155 plakalı otomobilde başından vurulmuş yaralı kadını gören çevre sakinleri, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekibi, özel bir bankada çalışan Cemile Aydın olduğu belirlenen kadını Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesine alınan Cemile Aydın'ın bir gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde cihaza bağlanan Cemile Aydın bugün yaşamını yitirdi.

Aydın'ın cenazesi, yapılacak otopsinin ardından Kozluk ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

‘JANDARMA BİZE İNTİHAR OLABİLECEĞİNİ BİLDİRDİ’

Cemile Aydın'ın amcası Nihat Aydın, jandarma ekiplerinin yeğeninin cep telefonu, bilgisayar ve tabanca üzerinde yaptıkları incelemede olayın intihar olabileceğini söylediklerini belirtti.

Cemile Aydın'ın otomobilinde tabanca ve kendisinin yazdığı düşünülen 'Hakkınız helal edin' yazılı not bulunmuştu.

Otomobilinde başından vurulmuş halde bulunmuştu... Yaşam savaşını kaybetti

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