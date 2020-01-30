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İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2020 - 12:26,Son Güncelleme:/

Otomobilin yakıt deposundaki 18 kilo esrarı 'Millow' buldu

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Otomobilin yakıt deposundaki 18 kilo esrarı 'Millow' buldu

KOCAELİ’de, TEM yolunda durdurulan otomobilde narkotik köpek 'Millow' ile yapılan aramada, yakıt deposunun içerisinde 18 kilo esrar ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün TEM yolunda, İstanbul yönüne giden otomobili takibe aldı. Otomobil, TEM yolu Gültepe mevkisinde durduruldu. Polis, narkotik dedektör köpeği 'Millow' ile arama yaptı. ‘Millow’ aracın yakıt deposunun bulunduğu yerde tepki verdi. Yapılan detaylı aramada, yakıt deposunda, 42 paket halinde 18 kilo esrar ele geçirildi. S.T. ile Suriye uyruklu M.E.S. ve M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 3 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

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